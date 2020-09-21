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Количество россиян, находящихся за чертой бедности, приблизилось к 20 млн

Москва, 21.09.2020

Согласно оценкам Федеральной службы государственной статистики (Росстата), по итогам первого полугодия 2020 года в нашей стране за чертой бедности находится 19,6 млн человек.

Это почти на 1 млн больше, чем в январе-марте этого года, а также на тот же миллион превышает показатели прошлого года.

При этом во II квартале текущего года количество россиян, чей доход оказался ниже прожиточного минимума (11 468 руб.), выросло на 1,3 млн человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Тем самым, бедными по итогам первых 6 месяцев 2020года оказались 13,6% всех граждан РФ, то есть почти каждый седьмой россиянин, пишет газета «Ведомости».

Любопытно, но официально зарплаты в период с марта по июнь не понижались. Как пояснили экономисты это связано с высокой долей выплат «чёрных з/п» – так называемых премий «в конвертах».

Несмотря на это, реальные располагаемые денежные доходы наших соотечественников рухнули по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сразу на 8%, что стало рекордным квартальным падением с 1999 года.

По мнению экспертов, именно значительное падения доходов населения из-за пандемии коронавируса COVID-19 и связанных с ним карантинных ограничений, привело к существенному росту уровня бедности.

При этом, как считают некоторые аналитики, в III квартале уровень бедности в России, скорее всего останется на нынешнем уровне. Об этом в частности, в интервью «Коммерсанту» рассказал Игорь Поляков из ЦМАКП.

«Но даже если мой прогноз будет сбудется, то уровень бедности в нашей стране всё равно будет превышать прошлогодний показатель сразу 12,3%. Однако, учитывая перспективы переноса сроков достижения национальных целей с 2024 до 2030 гг. последствия пандемии COVID-19 для целей Кабмина в этой сфере окажутся не очень значительными», – резюмировал Поляков.

Ранее сообщалось, что в Минтруда констатировали изменение отношения россиян к поиску работы и заявили об активизации населения на рынке труда. Подробно об этом читайте в материале «Эксперт Online» «Официальная безработица выросла, хотя признают это неохотно».

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