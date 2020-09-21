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Курс доллара: спекулянты вынесли приговор рублю

Москва, 21.09.2020
  • Курс доллара: спекулянты вынесли приговор рублю

Алексей Павлишак/ТАСС

Прошедшую неделю рубль завершил снижением к доллару и евро. Так, по данным на 20:05 мск пятницы на торгах Московской биржи курс доллара составил 75,54 руб., что на 0,49% было ниже уровня закрытия четверга. Курс евро в это же время составил 89,62 руб. – единая валюта ЕС потеряла 0,62%.

Таким образом, к вечеру 18 сентября нацвалюта продолжила падать, реагируя на заявление главы регулятора Эльвиры Набиуллиной о том, что цикл смягчения фактически завершён.

Напомним, в пятницу на заседании Совета директоров Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. Как отмечалось в официальном сообщении регулятора, в последние месяцы темпы роста цен в целом сложились немного выше ожиданий Центробанка. В ЦБ пояснили, что это связано с двумя основными факторами: активным восстановлением спроса после длительного периода самоизоляции, а также ослаблением курса национальной валюты на фоне общего повышения волатильности на мировых торговых площадках и усиления геополитических рисков.

Ранее большинство аналитиков прогнозировали, что ожидают сохранения ставки на уровне 4,25%. Так, согласно опросу, проведённому агентством Reuters, 25 из 30 аналитиков были уверены, что российский регулятор сохранит ставку на прежнем уровне. Например, Станислав Мурашов из Райффайзенбанка не сомневался, что регулятор на этот раз сделает паузу.

«Несмотря на то, что потенциал для снижения ставки есть, возросшие риски появления второй волны коронавируса и усиление санкционного давления на нашу страну нивелируют вероятность его реализации на ближайшем заседании ЦБ», – подчеркивал он.

При этом многие предполагали, что пауза Банка России в политике по снижению ключевой ставки положительно скажется на курсе национальной валюты. И первоначально рубль воспринял это вполне спокойно. Однако слова Набиуллиной о том, что возможность для снижения ставки открыта в дальнейшем, развернули рубль вниз.

Как отметила Софья Донец из Renaissance Capital формально ЦБ оставил дверь открытой для ещё одного небольшого снижения.

«Но тенденция инфляции и обменный курс, скорее всего, не позволят ему сделать это», – подчеркнула она.

Кроме того, вечером в пятницу стала дешеветь нефть, от цен на которую во многом зависит стабильность курса нашей валюты. Об этом, в частности, заявил операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов. Напомнив, что точкой в событиях этой рабочей недели стало решение ЦБ не изменять уровень ключевой ставки, эксперт подчеркнул, что на курс рубля, прежде всего влияет динамика мировых цен на «чёрное золото».

«Пока нефть будет оставаться на уровне стабильных 40-43 долл. за баррель сорта Brent, ждать укрепления рубля не стоит. В этой связи мы прогнозируем, что на следующей неделе пара доллар-рубль будет торговаться в диапазоне 74,00-75,50 руб., а пара евро-рубль – в коридоре 88,00-89,50 руб.», – предположил Зотов.

Также против рубля продолжает играть негативный внешний фон. По словам Юрия Кравченко из ИК «Велес Капитал», именно неспокойная геополитическая ситуация и возможные новые ограничительные меры против нашей страны стали ключевым фактором при принятии решения ЦБ по ставке.

Но как ещё раз напомнил эксперт, в целом возможность для дальнейшего смягчения политики регулятор сохранил.

«С учётом пятничных комментариев Набиуллиной, мы считает, что можно ожидать ещё одного снижения ключевой ставки на 25 б.п. Но это будет возможно только при условии нейтрального геополитического фона и при отсутствия новых санкций», – отметил он.

Богдан Зварич из Промсвязьбанка считает, что в конце прошедшей рабочей неделе на фоне стабилизации рынка «чёрного золота» выше 43,00 долл. за бочку, на рубль негативно повлияла динамика валют ЕМ, которые в пятницу демонстрировали существенное ослабление.

«Именно поэтому пара доллар-рубль осталась в нижней половине коридора 75,00-80,00 руб. На следующей неделе мы ждём, что американская валюта продолжит движение выше отметки в 75,00 руб., с попытками обновления локальных максимумов возле 76,50 руб.», – резюмировал эксперт.

Между тем, спекулятивные ставки на рост курса рубля на Чикагской товарной бирже (CME) сократились на отчетной неделе на 7,6% после падения на 4,7% неделей ранее. Сальдированная длинная позиция во фьючерсах на рубль уменьшилась на 630 до 7 652 контрактов, свидетельствуют данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Статистика отражает положение дел по состоянию на 15 сентября. В конце августа ставки на рост курса рубля заметно увеличивались. Однако после политических событий в Белоруссии и ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным спекулянты начали сокращать лонги по рублю.

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