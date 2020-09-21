МКБ будет рассматривать заявки на ипотеку за минуту

Московский кредитный банк (МКБ) запустил собственный сервис быстрого рассмотрения заявок на ипотечное кредитование за минуту.

Автоматизированная система обрабатывает большой объем информации в сжатые сроки. Процесс скоринга занимает 1 минуту, после чего выносится решение по ипотечной заявке.

«Новый сервис позволит существенно сократить время на принятие решения по ипотечной заявке и значительно повысить комфорт банковского сервиса для наших клиентов. Решение принимается быстро и просто, без предоставления дополнительных документов и условий для заемщика», - пояснил начальник управления ипотечного кредитования МКБ Игорь Селезнев.

Услуга доступна для клиентов, которые приобретают недвижимость на первичном рынке при внесении первоначального взноса от 30%. Для оформления заявки необходим стандартный пакет документов. В программе могут участвовать все жилищные проекты партнеров банка – крупнейших застройщиков. Ставка по ипотечному кредиту в рамках собственных программ поддержки заемщиков банка начинаются от 5,95% годовых.