Нефть теряет в цене

В понедельник, 21 сентября, стоимость нефти марки Brent, опустилась до 41,2 доллара, подешевев на 4% за сегодняшний день. В течение последнего месяца Brent торговался в диапазоне от 40-46 долларов за баррель. Сорт североамериканской нефти WTI так же начал торговую сессию снижением стоимости подешевел 5% – до 39 долларов за баррель.

Нефть дешевеет на фоне медленного восстановления мировой экономики и второй волны заболеваемости коронавирусом SARS-CoV-2.

Американские биржи так же начали день с падения котировок – индекс Nasdaq снизился на 1,9%, а Dow Jones упал 3%.