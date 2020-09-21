Цены на нефть слабо растут на опасениях остановки добычи

Утром 21 сентября цены на нефть показывают слабую отрицательную динамику из-за опасений участников рынка остановки нефтедобычи в связи со штормом в Мексиканском заливе, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 7.48 по московскому времени стоимость фьючерсов на ноябрь марки Brent прибавила в цене 0,07%, достигнув показателя $43,18 за баррель. WTI поднялась в цене на 0,05%, до $41,34 за баррель. Котировки с поставками в октябре на WTI дорожали на 0,02%, до $41,12 за баррель.

Неделя началась с тревожных новостей из США о природных катаклизмах. Внимание инвесторов приковано к Месиканскому заливу, где сформировался шторм, об этом сообщил Национальный центр США по слежению за ураганами. Шторму уже присвоено имя «Бета», и он может стать причиной остановки добычи в регионе, тем самым несколько снизив предложение на рынке.

Опасения второй волны коронавируса и, как результат, слабое восстановление спроса продолжают влиять на участников рынка. Инвесторы опасаются новых ограничений из-за эпидемии.

По мнению старшего рыночного аналитика OANDA Эдварда Мойя, рынку сегодня сложно поверить в спрос из-за роста «числа заразившихся во Франции, Испании и Великобритании», помимо этого США ожидают еще одну волну коронавирусной инфекции осенью и зимой.