Приятные сюрпризы Мосбиржы

«Очередная неделя принесла немного позитива. На отечественные рынки, похоже, возвращается оптимизм, в очередной раз связанный с нефтью. Так, индекс Мосбиржи вырос за неделю на 1,53%, до 2955,27 пункта, а долларовый индекс РТС поднялся за тот же период на 1,44%, оказавшись к полудню минувшей пятницы на отметке 1240,33 пункта. Среди эмитентов стоит отметить саму Мосбиржу, которая за неделю подорожала на 6,88%», – журнал «Эксперт» подводит финансовые итоги недели российского и мирового фондового рынка.

А в свежем выпуске рубрики ТРЕНДЫ журнал «Эксперт» сравнивает уровень доходности различных инвестиционных инструментов – депозитов, облигаций федерального займа, недвижимости и сырьевого рынка.