Прогноз погоды: Россию ждёт тяжёлый октябрь

Октябрь уже стоит на самом пороге – мы и не заметили, как пролетел первый осенний месяц. Несмотря на скорый приход долгожданного бабьего лета, продлится оно в России недолго. После чего центральные области страны плотно закроют тучи, зарядят дожди в Поволжье. При этом на севере Русской равнины уже сейчас почти зима: снежок, морозец и никакого солнышка, и бабьего лета. И это только ещё сентябрь, а что же будет ждать нас в октябре?

По прогнозу синоптиков, Россию ждёт тяжёлый октябрь: понятно, что погода будет везде разная, но с резкими скачками от плюса к минусу и наоборот. Ветер, дожди, резкие перепады атмосферного давления: людям метеозависимым стоит приготовиться к мигреням, головным болями в целом к плохому самочувствию.

Короче: «Хьюстон, у нас проблемы…», если говорить языком современных мемов из Сети Интернет. Только Хьюстон их решить не сможет, впрочем, и никто не сможет – нет ещё таких технологий, чтобы устанавливать на Земле ровный, мягкий и без погодных катаклизмов климат. Поэтому остаётся только терпеть и кутаться в шарфы и куртки, греться об теплых котиков дома и ждать весну, надеясь, что она будет ранней.

Погода в октябре Москве и Подмосковье. Предварительный прогноз синоптиков

В Москве и Подмосковье в среднем градусники не покажут в октябре выше плюс 5-6. Метеорологи говорят, что эти значения укладываются в наблюдения последних лет, а вот осадков будет чуть меньше, что не может не радовать.

Начало месяца в столичном регионе ожидается довольно тёплым, местами столбики термометров покажут даже плюс 15, дожди будут короткими, так что можно ещё успеть собрать грибов на зиму. Сейчас самое время для опят.

В конце первой декады, по прогнозу синоптиков грядет похолодание – воздух прогреется не более чем до плюс 10. Так что любителям садов и огородов, для который октябрь действительно будет тяжёлым, стоит ускориться с подготовкой участков к зиме и высадкой озимых культур.

Для этого, к слову, погода приготовила небольшой сюрприз: в конце первой недели октября москвичам и жителям Подмосковья обещают потепление до плюс 20 и переменную облачность.

Вторая декада принесёт уже заметную прохладу в регион с ночными заморозками, так что по утрам на лужах будет ледок, а на уши стоит натянуть шапку, так как температурный фон понизится и даже в дневные часы будет выдавать всего плюс 3-5. Зато осадки почти прекратятся.

Прогноз погоды на октябре в СПб и других регионах Северо-западного федерального округа

Санкт-Петербург, как ранее уже обещали синоптики, будет мало отличаться от Москвы по погоде. Единственно, что дождей здесь будет больше – до 80 мм, а средняя температура такая же минус 5-7.

При этом начало второго месяца календарной осени выдастся тёплым – до плюс 15-16, но к концу первой декады в СПб придёт холодны фронт и опустит столбики термометров до плюс 10-12. Пойдут дожди, которые усилятся к середине месяца, днём воздух станет прогреваться до плюс 8-10.

В 20- числах октября и уже до начала ноября климатическая обстановка в городе на Неве станет очень тяжёлой: довольно чувствительно похолодает – днём до нуля – плюс 3, а по ночам – до минус 3.

В других регионах северо-запада России также прогнозируется тяжёлый октябрь. Так, Калининградская область покажет в начале месяца не выше плюс 15 в дневные часы. А вот осадков будет совсем мало. Но вот неприятный, холодный ветер вряд ли положительно скажется на настроении местных жителей.

В конце месяца – ещё один неприятный сюрприз: в регионе ожидаются температурные качели. Погода может резко меняться с тепла на заморозки буквально на день-два и снова возвращаться к теплу.

Самым тяжёлым из всех регионов северо-запада октябрь будет в Мурманской области, которую в середине осени накроет практически полярная ночь и практически зима. Температуры здесь уже стабильно станут отрицательными – градусники не покажут плюсовых значений совсем. Периодически начнёт выпадать снег.

Прогноз погоды на октябрь на Урале

Согласно прогноз синоптиков, на Урале в начале второго осеннего месяца неожиданно станет тепло – плюс 17. Но сильные дожди смоют весь эффект от столь приятного подарка природы. В целом же погода здесь будет тяжёлая весь месяц и стоит подготовиться к температурным качелям.

Так, в середине октября юг Урала покажет до плюс 15, а вот вся остальная часть региона не выше плюс 5. Осадков выпадет значительно больше привычного – до 80 мм. Третья декада ознаменуется резким похолоданием до минус 5, пойдёт снег который уже не растает до весны.

Погода в октябре в Сибири

В Сибири тоже ничего хорошего в октябре не ожидается, а метеозависимым людям стоит приготовиться к резкой смене погоды с тепла на холод. Первые дни месяца будет солнечно и очень тепло до плюс 18, но уже числа 7-8 резко похолодает: начнутся неприятные дожди, прогнозируется пронизывающий ветер.

К 20-м числам столбики термометров опустятся до минус 7, а местами и до минус 12, пойдёт снег. В южных районах в это время зарядят ливни, градусники покажут плюс 5-7С. Но к концу октября воздух и здесь остынет почти до зимних температурных показателей – ожидается минус 10-12.

Погода в октябре на юге России

Тяжёлый октябрь ждёт также жителей юга страны. Тут температурные перепады будут настолько резкими, что даже сибирякам, привычным к скачущему климату – не поздоровилось бы. Например, днём в Ростовской области градусники могут показывать летние плюс 25-28, а по ночам начнутся самые настоящие заморозки – до минус 2.

Краснодарский край, в том числе его морские курорты будут в начале месяца выдавать довольно приятную температуру: в среднем ожидается плюс 22-25, но к концу октября воздух начнёт медленно, но верно охлаждаться, усилится ветер, начнутся дожди.

В Крыму осадков, по прогнозу синоптиков, ожидается меньше чем у соседей с Кубани. В самом начале октября на большей части полуострова столбики термометров застынут на отметке плюс 19-20, к середине месяца станет по-летнему тепло, а местами даже жарко – плюс 25-27. Дальше наступит резкое похолодание – до плюс 10. Закончится тяжёлый октябрь в Крыму штормом на море и возможными осадками в виде мокрого снега.