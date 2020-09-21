Разработчик «Арепливира» от COVID-19 объяснил, почему упаковка препарата стоит более 12 тыс.

Препарат от коронавируса «Арепливир» стоит так дорого, поскольку «он спасает жизни», заявил председатель совета директоров фармкомпании-разработчика «Промомед» Петр Белый.

Ранее сообщалось, что в российских аптеках появился 21 сентября препарат «Арепливир», стоимость упаковки которого составляет 12 320 рублей. В пачке 40 таблеток, лекарство отпускается по рецепту.

Белый сообщил, что «препарат стоит столько, сколько он стоит» и является «самым дешевым препаратом в мире, который спасает жизни». Он добавил, что пациентам, которые его принимают, не понадобился аппарат ИВЛ. Предприниматель сообщил также, что государство не потратило ни копейки средства на разработку и клинические исследования «Арепливира». Белый также сообщил агентству РИА «Новости», что предприятие намерено разрывать соглашения с аптеками, которые продают препарат выше рекомендованной цены.

Препарат был одобрен Минздравом еще в июне, но до сих пор его использовали исключительно для лечения пациентов в стационарах. Только на прошлой неделе ведомство выдало разрешение на использование препаратов «Арепливир» и «Коронавир» в домашних условиях. Последний стоит 11 550 рублей за упаковку в 50 таблеток.