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Российская Генпрокуратура хочет допросить Навального в Германии

Москва, 21.09.2020
  • Российская Генпрокуратура хочет допросить Навального в Германии

Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

Следователи российской Генпрокуратуры собираются допросить оппозиционного политика Алексея Навального, чтобы выяснить все детали его командировки в Новосибирск и Томск. Соответствующий запрос ведомство совместно с транспортной полицией уже направило в Минюст ФРГ, передаёт RT.

Таким образом, в российском надзорном ведомстве хотят проверить версию об отравлении Навального и напрямую узнать о его самочувствии. В частности, следователи Генпрокуратуры РФ обираются узнать у оппозиционера, кто планировал его командировку, а также установить круг лиц, сопровождавших его в поездке – с момента вылета из столицы до госпитализации в Омске. Кроме того, ведомство интересует, почему, находясь в Томске, Навальный менял гостиничные номера.

Помимо этого, российские следователи запросили у германских экспертов результаты всех анализов и токсикологического исследования Навального. Допрос оппозиционного политика планируется провести в ФРГ.

Отмечается, что немецкий Минюст уже получил документ из России и в настоящее время занимается его изучением.

Напомним, Алексею Навальному стало плохо в туалетной комнате самолёта, в котором он 20 августа возвращался из Томска в Москву. В состоянии комы он был госпитализирован в больницу города Омска 20 августа, а 22 августа его доставили из России в Берлин для прохождения дальнейшего лечения.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Навальный стал жертвой нападения, осуществленного с применением вещества из группы «Новичок». Она призвала российские власти дать ответы на вопросы вокруг этой ситуации. При этом Германия отказывается предоставлять России материалы по Навальному, ссылаясь на государственную тайну. 

В свою очередь, российская сторона утверждает, что анализы, взятые у Навального в Омске, не показали содержания в его организме каких бы то ни было отравляющих веществ.

Сейчас состояние здоровья Алексея Навального улучшается – он полностью отключен от аппарата искусственной вентиляции лёгких, способен вставать с больничной койки и выложил в Instagram первое селфи с семьей из палаты госпиталя Charite.

Между тем, команда Навального выдвинула новую версию его отравления. Они утверждают, что отравление произошло не на борту самолета, как считалось ранее, а в гостинице Томска - якобы отравляющее вещество содержалось в бутылке с водой, которая была обнаружена в номере отеля, где останавливался Навальный.

США и ЕС рассматривают возможность введения ограничительных мер из-за отравления Навального против проекта по строительству газопровода «Северный поток – 2». 17 сентября депутаты Европейского парламента приняли резолюцию с призывом к Евросоюзу усилить санкционное давление на российские власти и пересмотреть отношения с Москвой. В этот же день стало известно, что «ряд профессоров признанных университетов, занимающихся Россией» выдвинули оппозиционера на Нобелевскую премию мира.

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