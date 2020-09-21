Россия обязана иметь передовую электронную промышленность

На сегодняшний день обладание передовыми технологиями в электронной промышленности является одним из главных условий сохранения суверенитета страны. Не менее важным, чем современные системы вооружения. Более того – создание современного оружия невозможно без владения передовыми технологиями электронной промышленности. «США уже не хотят зависеть от тайваньской компании TSMC в поставках микрочипов и добились от нее того, что та построит новую современную фабрику на их территории... В свою очередь Китай поставил целью создание собственного производства микроэлектроники и обеспечение полной независимости в индустрии электронного оборудования к 2025 году и активно переманивает инженеров из все той же TSMC», - пишет журнал «Эксперт» в свежем номере.

«IBM на разработку процессора POWER8 (по технологии 22 нанометра) затратили 2,4 миллиарда долларов. Чтобы сделать суперкомпьютер К, японцы разработали процессор SPARC64 VIIIfx, в прессе писали про один миллиард. Столько же — на разработку Post-K суперкомпьютера вместе с процессором Fujitsu A64FX. Но я думаю, что на каждый процессор в реальности у них ушло около трех миллиардов долларов. Это гигантские суммы... сразу страна столько денег не сможет нам дать. В этом году мы начнем разрабатывать самый быстрый процессор «Эльбрус» следующего поколения, который необходим для высокопроизводительных вычислений и систем хранения данных», – рассказывает в интервью журналу «Эксперт» глава компании по разработке микропроцессоров семейства «Эльбрус» Александр Ким.

А в материале «Догоняя уходящий поезд» журнал «Эксперт» оценивает различные стратегии по развитию отечественной электронной промышленности.