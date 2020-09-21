Официальная безработица выросла, хотя признают это неохотно

«Активизация потенциальной рабочей силы не абсорбирована»

Гендиректор ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России Дмитрий Платыгин сообщил о росте безработицы в августе. Его слова передала пресс-служба ВНИИ труда.

Сообщение сделано в смягчающей форме. Директор института связал августовский прирост численности безработных с их активизацией на рынке труда.

«Августовский прирост численности безработных граждан показал активизацию потенциальной рабочей силы» — сказал он. «Крупные компании в производственной отрасли, где восстановление происходит медленнее, пока не возобновили кадровые программы по расширению численности, поэтому пока активизация потенциальной рабочей силы не абсорбирована в полной мере имеющимся кадровым предложением», — заявил Дмитрий Платыгин.

Но, по словам директора института, массового высвобождения рабочей силы в августе не наблюдалось. Просто «та часть граждан, которые потеряли работу в период COVID-19 и в первые летние месяцы имели возможность не заниматься поиском работы, возвращаются на рынок труда, — объясняет он.

«Количественное предложение на рынке труда восстановилось, а качественное — пока нет. Почти миллион предлагаемых на портале “Работа в России” позиций — это вакансии для молодых специалистов или специалистов с небольшим опытом работы», — рассказал директор ВНИИ труда.

Сложно согласиться, что рост числа безработных связан с активизацией на рынке труда, комментирует статистику первый вице-президент Опоры России Павел Сигал. В России далеко не каждый потерявший работу спешит регистрироваться на бирже, так как и пособие небольшое (от 1,5 до 8 тысяч рублей в месяц), и нужно соблюдать определенные процедуры, чтобы подтверждать свой статус безработного в течение определенного времени.

Вероятнее всего, полагает эксперт, рост официально зарегистрированных безработных в августе вызван тем, что были увеличены размеры выплат. Минимальный размер пособия увеличен в три раза — с 1,5 тысяч рублей до 4,5 тысяч рублей, максимальный размер пособия увеличен с 8 тысяч рублей до 1 МРОТ (12 130 рублей). Причем эти меры временные — часть из них будет действовать для безработного в течение трех месяцев после обращения на биржу, часть заканчивает свое действие в августе и сентябре.

Самая большая категория граждан, которая встала на учет в службах занятости, начала делать это еще с 1 марта 2020 года. Для них повышенное пособие в размере одного МРОТ выплачивалось с апреля по август включительно. С чем и связан рост официальной безработицы в августе, уверен эксперт. В дальнейшем наверняка будет отмечено снижение этого показателя, так как повышенные пособия осенью уже выплачиваются не для всех зарегистрированных, а только отдельным категориям.

Что касается рынка труда, то восстановление отмечается, но при этом пока наблюдается сложная ситуация в секторе услуг, в туризме, общепите, не продуктовом ритейле, указывает Павел Сигал. Там работодатели пока не торопятся возвращать то число вакансий, которое было до пандемии. Увеличение предложений для молодых специалистов и людей без опыта — это показатель того, что растет спрос на неквалифицированный труд (доставщики, курьеры и т.д.). В связи с развитием онлайн-продаж эти специальности сейчас очень востребованы.

Но апогей, возможно, пройден

Вообще же на рынке труда сейчас происходят достаточно закономерные процессы, отмечает член генерального совета Деловой России Алим Бишенов. После продолжительного тайм-аута экономически-активное население оказалось в поисках заработка.

Деловой и производственный сектор пока не в состоянии удовлетворить возросший спрос, констатирует он. Наибольшие возможности развития в кризис имеет продовольственная розница. Преобладание вакансий в этом секторе, в том числе для разнорабочих — наиболее вероятный сценарий в данной ситуации.

Наличие высокого числа вакансий для малоквалифицированных кадров — это сигнал к тому, что уровень официально зарегистрированных безработных на докризисные показатели вернется еще не скоро, уверен эксперт, поскольку именно для таких вакансий характерно циклическое трудоустройство. Один человек поработает месяц или два, потом освободит эту вакансию, и на ее место придет новый. Соответственно, статистика будет регулярно изменятся, но в лишь небольших пропорциях.

Еще можно отметить, добавляет Алим Бишенов, что, как видно из статистики Росстата, наибольший скачок уровня безработицы произошел в период с марта по апрель: с 4,7 сразу до 5,8%. В период наистрожайших ограничений в мае он вырос еще на 0,3% до 6,1%, однако после стабильно прирастал на 0,1 и достиг апогея в августе до 6,4%.

Сейчас, при такой активизации рабочей силы и относительном балансе, достигнутом в том числе за счет антикризисных мер правительства, вероятно, безработица начнет обратный отсчет. И, предупреждает эксперт, вряд ли это будет также стремительно, как противоположный рост во втором квартале.