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Рынок M&A начинает оживляться

Москва, 21.09.2020

В каких секторах ждать сделок по слиянию и поглощению в краткосрочной перспективе и как изменился характер сделок рассказала Рита Рубежная, начальник управления продаж инвестиционных продуктов МКБ.

В последнее время наблюдается тенденция падения средней стоимости сделок на рынке M&A. При этом стоит отметить, что некоторые значимые сделки были заключены еще до начала 2020 г. (например, Fortum и Uniper), а новые крупные сделки пока что практически не анонсируются. В связи с этим, на рынке начали превалировать слияния и поглощения маленького и среднего размеров, а их количество значительно увеличилось. Зачастую это связано с избавлением от непрофильных и неприбыльных ответвлений бизнеса, что характерно для рынка M&A во времена кризиса и экономической неопределенности. Помимо этого, с начала текущего года произошло ослабление рубля на 17%, что привело к падению величин сделок в долларовом выражении, а также обеспечило требование наличия дисконта со стороны покупателей.

Рита Рубежная, начальник управления продаж инвестиционных продуктов МКБ rita-rubezhnaya.jpg предоставлено пресс-службой
Рита Рубежная, начальник управления продаж инвестиционных продуктов МКБ
предоставлено пресс-службой

Прогнозы

Безусловно, восстановление инвестиционно-банковской активности напрямую коррелирует с преодолением неопределенности по завершению пандемии и появлению вакцины, а также темпами восстановления экономики страны.
Так, по прогнозам экономистов SOVA Capital, сокращение ВВП страны в 2020 году в связи с эпидемией коронавируса составит порядка - 4,3% в годовом выражении. Однако уже в 2021 году рост ВВП может составить 2,7%, что позитивно скажется на инвестиционно-банковском секторе в целом.
При условии отсутствия второй волны коронавируса, можно ожидать быстрое восстановление экономической активности и возвращение крупных сделок M&A на повестку дня в течение ближайших нескольких месяцев. Кроме того, на фоне пандемии повышается риск наступления банкротства предприятий и перехода собственности к кредиторам, что может дополнительно ускорить последующий рост рынка M&A.

Самые популярные сектора

Мы наблюдаем большой рост сделок в секторе информационных технологий, так как именно компании данного сегмента являются главными бенефициарами активного перевода бизнес процессов в онлайн и ускорения темпов цифровизации экономики. Например, интернет-компании (E-commerce, медиа, IT-технологии). Также это относится к розничным сетям, реализующим товары первой необходимости, которые активно развивают оnline-продажи и доставку.
Рост количества сделок в строительной отрасли напротив произошел не по причине короновируса, а напрямую связан с новыми регуляторными нормами в секторе (введение эскроу-счетов, минимального уставного капитала застройщика и прочее). Данные нормы станут стимулом в ближайшие несколько лет по консолидации сектора, так как снижение маржинальности бизнеса будет способствовать поискам альтернативных источников органического роста.
Основными покупателями в ближайшее время могут оказаться госкомпании. Большинство из них сконцентрированы в отраслях тяжелой промышленности, где преобладают долгосрочные контракты. В таких условиях госкорпорации продолжают сохранять финансовую устойчивость и могут обратить внимание на приобретение компаний, как для вертикальной, так и для горизонтальной интеграции.
Обращает на себя внимание сектор российского ТЭК, в котором стратегически Минпромторг сохраняет планы по снижению импортозависимости с 45% до 43% в 2020 году, при этом цель на 2024 год - 38%. Данный фактор может стать стимулом для приобретения сервисных компаний, поставщиков комплектующих и нефтегазового машиностроения российского производства госкорпорациями в секторе ТЭК. В связи с чем вполне логично ожидать несколько сделок в секторе ТЭК уже в 2020-2021 годах.

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