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Количество новых пенсий по возрасту уменьшилось в 1,4 раза

Москва, 21.09.2020
А выросла пенсия всего на 1,5%. Минимальным за пять лет оказался и коэффициент замещения. Таковы выводы Счетной палаты, которая проверила исполнение бюджета ПФР за прошлый год. По сути, социальные задачи пенсионной реформы, которыми ее старались оправдать, не выполнены. Зато исполнена задача бюджетной экономии
#Финансы
#Пенсионная система
#Экономика
  • Количество новых пенсий по возрасту уменьшилось в 1,4 раза

Валерий Шарифулин/ТАСС

Доходные статьи

По подсчетам аудиторов, итогом стал профицит в Пенсионном фонде он составил 154 млрд рублей при прогнозируемом дефиците в 24 млрд рублей. Всего в 2019 году ПФР получил 101,5% прогнозируемых доходов, которые составили 8,8 триллиона рублей. Результат на 6,2% или 511 млрд рублей превысил показатели 2018 года.

При этом превышение отмечается практически по всем показателям, за исключением накопительной составляющей. Это объясняется мораторием на формирование накопительной пенсии и уменьшением объема выведенных из управляющих компаний пенсионных накоплений для перечисления их в негосударственные пенсионные фонды.

«Так, в 2019 г. в НПФ было перечислено всего 40 млрд рублей в 4 раза меньше 2018 года. Причина уменьшение почти в 8 раз числа граждан, сменивших страховщика ПФР на НПФ», отмечают аудиторы.

Кроме того, на 7,7% или 21,606 млрд рублей уменьшилась совокупная задолженность по страховым взносам перед бюджетом ПФР. На начало 2020 года она составила 259 млрд рублей.

При этом, как напомнили в СП, перечень доходов Пенсионного фонда с 2019 года дополнен доходами за счет конфискованных денежных средств, полученных в результате совершения коррупционных правонарушений и от реализации конфискованного имущества. В прошлом году бюджет ПФР пополнился за счет этой статьи на 338,639 млн рублей.

Какой конфуз

Что касается реальных размеров пенсий, то, по подсчетам аудиторов в 2019 году средний показатель составил 101,5% по отношению к году предыдущему. То есть, вырос на 1,5%.

В 2019 году страховые пенсии были проиндексированы 30,9 млн неработающим пенсионерам. Кроме того, 1 августа 2019 года на основании сведений о поступивших за 2018 год страховых взносах, были пересчитаны пенсии 12,18 млн работающих пенсионеров. «В результате средний размер увеличения страховой пенсии составил 185,01 рубля (в 2018 году 170,80 рубля)», сообщают в СП.

Если доходы ПФР превысили 100%, то расходы, напротив, немного, но не дотянули это этой планки, составив 99% от утвержденных значений или 8,6 трлн рублей.

При этом аудиторы акцентируют внимание на том, что по сравнению с 2018 годом количество назначенных Фондом страховых пенсий по старости уменьшилось в 1,4 раза. Из-за повышения пенсионного возраста, введенного в 2019 году, численность пенсионеров сократилась на 339 тысяч человек.

«Начиная с 2015 года до минимального значения сократился и коэффициент замещения трудовой пенсии по старости. За 2019 год он составил 29,6% утраченного заработка при плановом значении в 40%», добавляют в Счетной палате, отмечая, что госпрограмму «Развитие пенсионной системы» исключили из перечня госпрограмм в 2019 году. Теперь основной документ в этой сфере «Стратегия долгосрочного развития пенсионной системы до 2030 года», однако из 4 показателей ожидаемых результатов ее реализации измеримы только два: коэффициент замещения и обеспечение среднего размера пенсии по старости на уровне прожиточного минимума пенсионера.

«Остальные два (достижение приемлемого уровня пенсий для среднего класса за счет участия в корпоративных и частных пенсионных системах и достижение максимально возможной сбалансированности пенсионной системы) декларативные и применить их невозможно», отмечают в службе.

При этом коэффициент замещения трудовой пенсии по старости, плановое значение которого составляет 40% от утраченного заработка, начиная с 2015 года сократился до минимального значения, составив только 29,6%.

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