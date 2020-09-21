Количество новых пенсий по возрасту уменьшилось в 1,4 раза

Доходные статьи

По подсчетам аудиторов, итогом стал профицит — в Пенсионном фонде он составил 154 млрд рублей при прогнозируемом дефиците в 24 млрд рублей. Всего в 2019 году ПФР получил 101,5% прогнозируемых доходов, которые составили 8,8 триллиона рублей. Результат на 6,2% или 511 млрд рублей превысил показатели 2018 года.

При этом превышение отмечается практически по всем показателям, за исключением накопительной составляющей. Это объясняется мораторием на формирование накопительной пенсии и уменьшением объема выведенных из управляющих компаний пенсионных накоплений для перечисления их в негосударственные пенсионные фонды.

«Так, в 2019 г. в НПФ было перечислено всего 40 млрд рублей — в 4 раза меньше 2018 года. Причина — уменьшение почти в 8 раз числа граждан, сменивших страховщика ПФР на НПФ», — отмечают аудиторы.

Кроме того, на 7,7% или 21,606 млрд рублей уменьшилась совокупная задолженность по страховым взносам перед бюджетом ПФР. На начало 2020 года она составила 259 млрд рублей.

При этом, как напомнили в СП, перечень доходов Пенсионного фонда с 2019 года дополнен доходами за счет конфискованных денежных средств, полученных в результате совершения коррупционных правонарушений и от реализации конфискованного имущества. В прошлом году бюджет ПФР пополнился за счет этой статьи на 338,639 млн рублей.

Какой конфуз

Что касается реальных размеров пенсий, то, по подсчетам аудиторов в 2019 году средний показатель составил 101,5% по отношению к году предыдущему. То есть, вырос на 1,5%.

В 2019 году страховые пенсии были проиндексированы 30,9 млн неработающим пенсионерам. Кроме того, 1 августа 2019 года на основании сведений о поступивших за 2018 год страховых взносах, были пересчитаны пенсии 12,18 млн работающих пенсионеров. «В результате средний размер увеличения страховой пенсии составил 185,01 рубля (в 2018 году — 170,80 рубля)», — сообщают в СП.

Если доходы ПФР превысили 100%, то расходы, напротив, немного, но не дотянули это этой планки, составив 99% от утвержденных значений или 8,6 трлн рублей.

При этом аудиторы акцентируют внимание на том, что по сравнению с 2018 годом количество назначенных Фондом страховых пенсий по старости уменьшилось в 1,4 раза. Из-за повышения пенсионного возраста, введенного в 2019 году, численность пенсионеров сократилась на 339 тысяч человек.

«Начиная с 2015 года до минимального значения сократился и коэффициент замещения трудовой пенсии по старости. За 2019 год он составил 29,6% утраченного заработка при плановом значении в 40%», — добавляют в Счетной палате, отмечая, что госпрограмму «Развитие пенсионной системы» исключили из перечня госпрограмм в 2019 году. Теперь основной документ в этой сфере — «Стратегия долгосрочного развития пенсионной системы до 2030 года», однако из 4 показателей ожидаемых результатов ее реализации измеримы только два: коэффициент замещения и обеспечение среднего размера пенсии по старости на уровне прожиточного минимума пенсионера.

«Остальные два (достижение приемлемого уровня пенсий для среднего класса за счет участия в корпоративных и частных пенсионных системах и достижение максимально возможной сбалансированности пенсионной системы) — декларативные и применить их невозможно», — отмечают в службе.

При этом коэффициент замещения трудовой пенсии по старости, плановое значение которого составляет 40% от утраченного заработка, начиная с 2015 года сократился до минимального значения, составив только 29,6%.