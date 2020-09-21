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Трамп еще не сформировал свою позицию по Навальному

Москва, 21.09.2020

Президент США Дональд Трамп не ответил на вопрос журналистов о виновных в отравлении Алексея Навального. «Мы поговорим об этом в другое время» – приводит цитату Трампа ТАСС.

Ранее Трамп заявлял, что у него нет поводов сомневаться в выводах немецких врачей об отравлении Навального, но уточнил, что еще получил их официального заключения.

Государственный секретарь США Майк Помпео в интервью немецкому телеканалу Bild заявил, что необходимо дождаться результатов проверки Организации по запрещению химического оружия, прежде чем говорить о дальнейших шагах США.

Ранее представители Организации по запрещению химического оружия посетили клинику «Шарите», где проходит лечение Алексей Навальный и получили результаты его анализов.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что Навальный стал жертвой нападения, осуществленного с применением вещества из группы «Новичок». Она призвала российские власти дать ответы на вопросы вокруг ситуации с Навальным. «Есть серьезные вопросы, на которые только российское правительство может и должно дать ответы», – сказала Меркель.

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сообщил, что Меркель не исключает возможности введения санкций против проекта по строительству газопровода «Северный поток-2».

Алексей Навальный в состоянии комы был госпитализирован в больницу города Омска 20 августа, а 22 августа был доставлен из России в Берлин для прохождения дальнейшего лечения.

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