Вход/Регистрация Подписка

Bloomberg: Китай выигрывает торговую войну у США

Москва, 21.09.2020
#Торговые войны
#Экономика
  • Bloomberg: Китай выигрывает торговую войну у США

AP/TASS

Последним залпом президента США Дональда Трампа, главного, пожалуй, сейчас в США противника Поднебесной, в торговой войне с китайцами стала попытка запретить загрузки китайского мессенджера WeChat и приложения TikTok в США. Американский лидер без малого уже четыре года вводит на китайские товары тарифы на астрономические суммы и всевозможные запреты и ограничения на китайские компании. Однако, считает агентство Bloomberg, практически на всех фронтах и направлениях китайцы переигрывают конкурентов из-за океана.

Одним из главных показателей успехов или неудач в торговле является сальдо торгового баланса. Несмотря на все старания Дональда Трампа с первого дня его пребывания в Белом доме дефицит торгового баланса США в торговле с КНР за годы его президентства вырос почти на 25% и превысил 300 млрд долларов в годовом исчислении. Трамп представляет как свою личную победу подписанный в начале года документ по первой фазе торгового соглашения между КНР и США. Однако Пекин очень далек от выполнения взятых на себя обязательств по наращиванию импорта из Америки. Так что победа Америки на этом фронте так же, как на многих других, остается в основном на бумаге и на словах.

Взять, к примеру, ВВП. Китай является единственной из 48 стран, обнародовавших данные по ВВП за второй квартал 2020 года, у которой он оказался по состоянию на 1 июля выше, чем в конце 2019 г. В США, к примеру, во втором квартале в экономике зафиксирован спад в 9,5%, что в перерасчете на год составляет 32,9% и является самым большим спадом как минимум с сороковых годов прошлого столетия.

Очень активно ведет себя сейчас юань, который укрепляется уже восемь недель подряд. Это, кстати, самый длительный период укрепления китайской валюты с февраля 2018 года. Доллар же, в отличие от китайской валюты, в последнее время слабеет. Между тем, фонды закачивают средства в те страны, которые предлагают неплохие процентные ставки.

За этой цифровой, в целом, все же внешней стороной лежат более глубокие и глубинные тенденции в промышленности, которые тоже, по мнению Bloomberg, в пользу Китая и помогают ему расширять после отмены карантинов свое присутствие на мировых рынках. 

Китай сейчас все больше поставляет на них очень сложную продукцию машиностроения, в котором еще совсем недавно доминировала Германия.

«Процесс выхода китайских компаний на первые места,- по мнению Ульриха Акермана, директора по внешней торговле VDMA Mechanical Engineering Industry Association,- вопрос времени».

Что касается запретов Трампа на WeChat и TikTok, то они малоэффективны, считает Bloomberg, потому что есть более эффективные и действенные способы ослабить угрозу, которую китайские IT-компании представляют для личных данных американцев. В любом случае наскоки Белого дома на высокотехнологичные китайские компании только замедлят, но не остановят попытки Пекина доминировать в глобальной экономике XXI века.

Наглядный пример – гонка в разработке батарей, главного компонента в транспорте, оборонке и других секторах экономики XXI века. К 2025 году у Китая будут предприятия по производству батарей с максимальной ежегодной мощностью 1,1 ТВт/час, что будет почти вдвое превышать показатели всех остальных стран, вместе взятых. Между тем, Белый дом по крайней мере, пока проявляет в этом вопросе странную апатию.

На данный момент суммарный результат всех усилий Дональда Трампа «развести» американскую и китайскую экономики заключается в том, что они только подталкивают Китай к самодостаточности. Очевидно, выработке пятилетнего плана, в центре которого будет лежать как раз достижение этой самодостаточности, будет посвящен пленум ЦК КПК, который должен состояться в октябре.

В Поднебесной эту новую экономическую стратегию называют «двойной циркуляцией», что является намеком на внешние и внутренние драйверы развития китайской экономики. Однако в других странах ее называют импортозамещением.

Кстати, в случае прихода к власти Джо Байдена, в отношениях США и КНР едва ли произойдут серьезные изменения в лучшую сторону, считает Bloomberg, потому что главная задача и цель Пекина – стать главной мировой экономикой.

По мнению Роберта Зеллика, бывшего Торгового представителя США и эксглавы Всемирного банка, Байден в случае победы на ноябрьских выборах должен помнить, что внешняя политика должна начинаться дома. Он считает, что правительству следует уделять больше внимания таким вопросам, как общественное здравоохранение, миграционная политика и инклюзивный экономический рост.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров




«Криогенмаш» - по-прежнему стратегический актив Газпромбанка

Новый глава совета директоров предприятия — заместитель председателя правления Газпромбанка Тигран Хачатуров. Перед менеджментом стоит задача разработать новую стратегию «Криогенмаша», который рассматривается Газпромбанком как стратегический актив

ММК переходит с бумаги на «цифру»

В рамках стратегии цифровой трансформации Группа ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» активно заменяет бумажные документы цифровыми – уже в 44 организациях Группы действует система электронного документооборота, разработанная специалистами ММК. Коммерческая версия программы доступна для приобретения сторонними компаниями

Продается ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ В Красноярском крае

Действующее предприятие с многолетней историей Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкр промышленный узел, 8) выставлен на торги. Сейчас его возможно приобрести по минимальной стоимости

Мобильный отряд. Как мобильные решения повышают чек в ритейле

Несмотря на цифровую революцию последних лет до объявления в мире режима самоизоляции именно оффлайн-магазины оставались основным местом совершения покупок. С появлением же COVID-19 цифровизация магазинов стала для многих компаний единственно возможным способом остаться на плаву
Новости партнеров

Tоп

  1. Аналитики Reuters сделали новый прогноз по рублю и валютам EM
    Валюты развивающихся рынков упрочат свои позиции на фоне дальнейшего ослабления доллара и восстановления своих экономик после пандемии
  2. Что увез Александр Лукашенко из Сочи
    На встрече с белорусским президентом в Сочи президент РФ Владимир Путин напомнил об «устойчивой и глубокой» кооперации с Белоруссией по целому ряду направлений и подтвердил намерение продолжать экономическую интеграцию с ней
  3. Германия все настойчивее продавливает свою линию в Европе
    Частично эти перемены объясняются пониманием того, что Германия не имеет выбора и должна стать лидером Европы в набирающей обороты борьбе между США и КНР
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама