Bloomberg: Китай выигрывает торговую войну у США

Последним залпом президента США Дональда Трампа, главного, пожалуй, сейчас в США противника Поднебесной, в торговой войне с китайцами стала попытка запретить загрузки китайского мессенджера WeChat и приложения TikTok в США. Американский лидер без малого уже четыре года вводит на китайские товары тарифы на астрономические суммы и всевозможные запреты и ограничения на китайские компании. Однако, считает агентство Bloomberg, практически на всех фронтах и направлениях китайцы переигрывают конкурентов из-за океана.

Одним из главных показателей успехов или неудач в торговле является сальдо торгового баланса. Несмотря на все старания Дональда Трампа с первого дня его пребывания в Белом доме дефицит торгового баланса США в торговле с КНР за годы его президентства вырос почти на 25% и превысил 300 млрд долларов в годовом исчислении. Трамп представляет как свою личную победу подписанный в начале года документ по первой фазе торгового соглашения между КНР и США. Однако Пекин очень далек от выполнения взятых на себя обязательств по наращиванию импорта из Америки. Так что победа Америки на этом фронте так же, как на многих других, остается в основном на бумаге и на словах.

Взять, к примеру, ВВП. Китай является единственной из 48 стран, обнародовавших данные по ВВП за второй квартал 2020 года, у которой он оказался по состоянию на 1 июля выше, чем в конце 2019 г. В США, к примеру, во втором квартале в экономике зафиксирован спад в 9,5%, что в перерасчете на год составляет 32,9% и является самым большим спадом как минимум с сороковых годов прошлого столетия.

Очень активно ведет себя сейчас юань, который укрепляется уже восемь недель подряд. Это, кстати, самый длительный период укрепления китайской валюты с февраля 2018 года. Доллар же, в отличие от китайской валюты, в последнее время слабеет. Между тем, фонды закачивают средства в те страны, которые предлагают неплохие процентные ставки.

За этой цифровой, в целом, все же внешней стороной лежат более глубокие и глубинные тенденции в промышленности, которые тоже, по мнению Bloomberg, в пользу Китая и помогают ему расширять после отмены карантинов свое присутствие на мировых рынках.

Китай сейчас все больше поставляет на них очень сложную продукцию машиностроения, в котором еще совсем недавно доминировала Германия.

«Процесс выхода китайских компаний на первые места,- по мнению Ульриха Акермана, директора по внешней торговле VDMA Mechanical Engineering Industry Association,- вопрос времени».

Что касается запретов Трампа на WeChat и TikTok, то они малоэффективны, считает Bloomberg, потому что есть более эффективные и действенные способы ослабить угрозу, которую китайские IT-компании представляют для личных данных американцев. В любом случае наскоки Белого дома на высокотехнологичные китайские компании только замедлят, но не остановят попытки Пекина доминировать в глобальной экономике XXI века.

Наглядный пример – гонка в разработке батарей, главного компонента в транспорте, оборонке и других секторах экономики XXI века. К 2025 году у Китая будут предприятия по производству батарей с максимальной ежегодной мощностью 1,1 ТВт/час, что будет почти вдвое превышать показатели всех остальных стран, вместе взятых. Между тем, Белый дом по крайней мере, пока проявляет в этом вопросе странную апатию.

На данный момент суммарный результат всех усилий Дональда Трампа «развести» американскую и китайскую экономики заключается в том, что они только подталкивают Китай к самодостаточности. Очевидно, выработке пятилетнего плана, в центре которого будет лежать как раз достижение этой самодостаточности, будет посвящен пленум ЦК КПК, который должен состояться в октябре.

В Поднебесной эту новую экономическую стратегию называют «двойной циркуляцией», что является намеком на внешние и внутренние драйверы развития китайской экономики. Однако в других странах ее называют импортозамещением.

Кстати, в случае прихода к власти Джо Байдена, в отношениях США и КНР едва ли произойдут серьезные изменения в лучшую сторону, считает Bloomberg, потому что главная задача и цель Пекина – стать главной мировой экономикой.

По мнению Роберта Зеллика, бывшего Торгового представителя США и эксглавы Всемирного банка, Байден в случае победы на ноябрьских выборах должен помнить, что внешняя политика должна начинаться дома. Он считает, что правительству следует уделять больше внимания таким вопросам, как общественное здравоохранение, миграционная политика и инклюзивный экономический рост.