США заявили о создании коалиции против газопровода «Северный поток – 2»

Глава американского Госдепа Майк Помпео заявил, что США создают коалицию, чтобы помешать завершению строительства газопровода «Северный поток – 2». По его словам, в Вашингтоне полагают, что Nord Stream 2 создает риски для Европы, так как Старый Свет становится зависимой от российского «голубого топлива», а также угрожает Украине, и это «глубоко волнует многих немцев».

«Мы надеемся, что строительство «Северного потока – 2» не будет завершено, мы работаем над тем, чтобы убедиться, что будет создана коалиция, чтобы помешать этому. Мы надеемся, что правительство ФРГ придёт к такому же мнению из-за того, что произошло с Навальным, или из-за реальных последствий для безопасности, в связи с зависимостью от российского газа», – резюмировал госсекретарь США.

Ранее сообщалось, что вице-канцлер ФРГ, глава Минфина страны Олаф Шольц назвал газопровод «Северный поток – 2» частным экономическим проектом, не дающим повода для санкций.

«Довод о том, что Германия стала бы зависимой от российского газа неверен», – заявил Шольц на Восточногерманском экономическом форуме.

В свою очередь официальный представитель правительства ФРГ Штеффена Зайберта заявила, что Ангела Меркель не исключает возможности введения санкций против проекта по строительству газопровода из-за отравления Алексея Навального.