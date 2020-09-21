Тихановская призвала ЕС не поддерживать официальные власти Белоруссии

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая находится сейчас в Брюсселе и встречается с главами внешнеполитических ведомств стран, входящих в ЕС, а также с членами Европарламента, обратилась к лидерам объединения не финансировать официальные власти её и не признавать действующего главу государства Александра Лукашенко легитимным президентом, передаёт РИА Новости.

«Не поддерживайте режим деньгами, не признавайте Лукашенко легитимным президентом», – заявила она, отметив, что единственный легитимным органом народа Белоруссии по ведению диалога с властью является Координационный совет оппозиции.

Как известно, сегодня министры иностранных дел стран-членов Евросоюза на встрече в Брюсселе планируют обсудить дополнительные индивидуальные санкции против белорусских чиновников за нарушения, которые могли быть были допущены в ходе выборов президента 9 августа, а также за применение силы против участников протестных акций.

Напомним, 17 сентября депутаты Европейского парламента (ЕП) большинством голосов приняли резолюцию, в которой не признали итоги выборов президента Белоруссии. При этом в документе отмечается, что ЕП не считает Александра Лукашенко легитимным главой государства.

«Европарламент в соответствии с позицией Европейского совета отвергает результаты так называемых президентских выборов в Белоруссии, которые проходили 9 августа 2020», – отмечалось в резолюции.

Как подчёркивают евродепутаты, учитывая, что выборы прошли «с вопиющими нарушениями всех международно-признанных норм», они не признают Александра Лукашенко президентом Белоруссии.

В резолюции также говорится, что ЕП «поддерживает ограничительные меры ЕС против лиц, ответственных за фальсификацию результатов выборов и репрессии в Белоруссии, включая Александра Лукашенко.

В тот же день Александр Лукашенко заявил, что не нуждается в признании итогов прошедших президентских выборов другими странами.

«Эти выборы состоялись, и они законны... Они подключили ещё одну, как они считают, термоядерную бомбу. «Взорвали». В Брюсселе не то Европарламент, не то Евросовет подключился к этому и также не признал наши выборы... На этот счёт хочу сказать следующее. Мы провели выборы по конституции и законам нашей страны. И мы не нуждаемся ни в каком признании», – сказал глава государства.