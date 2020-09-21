Глобальная торговля восстанавливается быстрее, чем ожидалось

Несмотря на все мрачные прогнозы и то обстоятельство, что глобальная торговля находилась не в самом лучшем состоянии в связи со вновь набирающим популярность протекционизмом, коммерсанты показывают чудеса устойчивости и энергичности и быстро восстанавливают свой бизнес. По сравнению с июнем 2019 года по состоянию на 30 июня года нынешнего глобальная торговля восстановилась уже почти наполовину. Новые экспортные заказы выросли в 14 из 38 экономик, попавших в августовское исследование IHS Markit. В июне таких стран было всего четыре.

Население, которое власти в большинстве стран поддержали деньгами, активно покупает импортные товары. Что же касается продукции и услуг местного бизнеса типа походов в рестораны и путешествий, то этот сектор потребления снизился и сейчас в целом заменен импортом.

Объем вывозимой за пределы страны продукции в Китае, одним из первых открывшим фабрики и заводы после пандемии, вырос в августе на 9,5% по сравнению с августом 2019 года. В Нинбо-Чжоушане, одном из крупнейших в мире портов, объем отгружаемых грузов уже даже превысил, по данным парижской консалтинговой компании QuantCube Expertise, прошлогодний уровень.

Южнокорейский экспорт в первые 10 дней сентября не дотянул всего лишь 0,2% до аналогичного периода прошлого года.

По мере восстановления спроса на товары и изделия объемы перевозимых грузов по ряду наиболее загруженных маршрутов превзошли допандемические.

Конечно, процесс восстановления торговли протекает неравномерно и везде проявляется по-разному. Наиболее быстро он проходит в КНР, Южной Корее и Германии. В целом же, скорость восстановления, главным образом, зависит от вероятности возврата коронавирусной инфекции осенью в разных регионах и странах. Тем не менее, можно утверждать, уверен Wall Street Journal, что глобальная торговля восстанавливается после карантинов быстрее, чем прогнозировали большинство специалистов.

Китай, судя по всему, станет в этом году единственной крупной экономикой, показавшей рост. В Южной Корее и ФРГ, по прогнозу экономистов банка Barclays, по итогам этого года будет спад на 1,5% и 5,3% соответственно. Это, кстати, значительно меньше, чем в таких странах, к примеру, как Италия и Испания, где спад прогнозируется на уровне 9,3% и 10,7% соответственно.

Если тенденция на восстановление торговли продолжится, то она может сыграть в восстановлении финансов планеты очень важную роль.

«Торговля является одним из секторов финансовой системы, оказавшимся очень устойчивым»,- считает Шон Роуч, главный экономист по Азиатско-Тихоокеанскому региону в компании S&P International.

Примеров роста объемов предостаточно. Так, в известной американской компании Formlabs Inc., специализирующейся на производстве 3D принтеров и собирающей их в Китае, в последние недели наблюдают резкий рост заявок. Особенно сильно интересуют покупателей дешевые модели.

«Можно говорить, что в целом мы вернулись к докризисному уровню»,- с оптимизмом рассказывает глава производственного отдела Кристоф Манди. Он, кстати, обращает внимание на рост активности небольших компаний.

Экспортеры даже вынуждены нанимать дополнительных сотрудников, чтобы справиться с ростом заказов.

По мнению многих специалистов, пандемия новой коронавирусной инфекции очень наглядно иллюстрирует слабость нынешнего финансового миропорядка со всеми его взаимосвязанными цепочками

Оценивая восстановление глобальной торговли, экономисты Кильского института мировой экономики пришел к выводу, что за 13 месяцев после кризиса 2008-9 годов торговля восстановилась примерно на тот же объем, что всего лишь за 2 месяца: июль и август в этом году. Специалисты считают одной из причин нынешнего ускоренного восстановления торговли то обстоятельство, что сейчас проблемы были вызваны, главным образом, карантинами и закрытыми границами, т.е. техническими причинами, а десять лет назад речь шла о долгосрочном падении спроса. Естественно, после открытия границы экспорт и импорт начали стремительно расти.

Еще одним серьезным препятствием на пути восстановления торговли до уровня начала 2020 года, кроме, понятное дело, возвращения коронавируса, является сейчас вполне возможный рост протекционистских настроений среди главных импортеров планеты и, в первую очередь, в США. Причем, главной причиной такого роста протекционизма вполне может стать как раз стремительное восстановление экономик ряда стран, особенно, Китая, доля которого в глобальной торговле выросла с 13,6% в последнем квартале 2019 года до 17,2% во втором квартале текущего года. Напомним, США зафиксировали в июле самый большой после 2008 года дефицит торгового баланса.