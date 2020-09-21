Трамп прекратит финансирование бунтующих городов

Федеральное правительство США заявило о планах урезать федеральное финансирование для городов, которые находятся «во власти анархистов», это Нью-Йорк, Сиэтл и Портленд. Логика Белого дома такова – если городские власти не хотят прекратить погромы и поджоги, учиняемые демонстрантами, то федеральные власти не должны оплачивать эти счета.

«Когда руководители штатов и местных властей мешают сотрудникам правоохранительных органов выполнять свою работу, это подвергает опасности граждан, которые заслуживают защиты, в том числе тех, кто пытается мирно протестовать. Мы не можем допустить, чтобы федеральные налоги расходовались впустую, когда безопасность граждан не гарантируется. Я надеюсь, что города, определенные сегодня министерством юстиции, изменят свой курс и станут серьезно относиться к выполнению основной функции правительства и начнут защищать своих граждан», – заявил генеральный прокурор США Уильям Барр.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио (член Демократической парии США) обвинил Трампа в политической ангажированности и пообещал подать в суд на Белый дом.

Беспорядки в США продолжаются с 25 мая этого года, с момента гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Полиция пыталась арестовать ранее неоднократно судимого Флойда за сбыт фальшивых купюр, но он оказал сопротивление полиции.