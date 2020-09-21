В МИД РФ ответили на ультиматум США по договору по СНВ

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков ответил на ультиматум США по продлению Договора о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). По его словам, наша страна не готова пролить Договор на условиях Вашингтона, передаёт РИА Новости.

Комментируя высказывания специального посланника главы Белого дома по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, что США продолжат модернизацию ядерного арсенала, если Россия не примет предложение Вашингтона по продлению СНВ-3

«Всё это ультимативные приемы. И хочу подчеркнуть, что они ли снижают шансы заключения какой-то договоренностей. Россия в таком жанре не разговаривает», – резюмировал Рябков, добавив, что Москва не боится возможных санкций со стороны Белого дома за оружейные сделки с Тегераном, и это не окажет влияния на позицию нашей страны.