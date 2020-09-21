В минувшие выходные в Москве завершилась Спартакиада столичных промышленников «Моспром» 2020

Стритбол, волейбол, лёгкая атлетика, мини-футбол, шахматы, настольный теннис, хоккей, бокс – 8 дисциплин Спартакиады «Моспром» 2020.

19 сентября лучшие из лучших встретились в спортивном комплексе «Лужники». Итоги подводились как по каждому виду соревнований, так и в общекомандном зачете по сумме мест.

Спартакиада Моспром 2020, лужники предоставлено пресс-службой

Среди предприятий в общем зачете победу одержала команда АО «Газпромнефть–МНПЗ». Среди технических вузов победил Национальный исследовательский университет «МЭИ».

В финальный день соревнований запомнился также автограф-сессией экс-чемпиона мира по боксу Николая Валуева, который стал официальным лицом Спартакиады «Моспром» 2020.

Спартакиада Моспром 2020, лужники предоставлено пресс-службой

А битва за первенство по хоккею – вбросом шайбы руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александра Прохорова.

«В этом году в Спартакиаде промышленников приняли участие представители 106 предприятий столицы и 14 профильных столичных вузов. Мы проводим Спартакиаду второй год подряд, и она уже стала частью жизни профессионального сообщества работников промышленности города.», –рассказал Александр Прохоров.