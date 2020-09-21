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В минувшие выходные в Москве завершилась Спартакиада столичных промышленников «Моспром» 2020

Москва, 21.09.2020
С марта по сентябрь (с перерывом на пандемию) более 3000 атлетов – работников московских предприятий и студентов технических вузов Москвы боролись за выход в финал соревнований.
#Общество
  • В минувшие выходные в Москве завершилась Спартакиада столичных промышленников «Моспром» 2020

Спартакиада Моспром 2020, лужники

предоставлено пресс-службой

Стритбол, волейбол, лёгкая атлетика, мини-футбол, шахматы, настольный теннис, хоккей, бокс – 8 дисциплин Спартакиады «Моспром» 2020.

19 сентября лучшие из лучших встретились в спортивном комплексе «Лужники». Итоги подводились как по каждому виду соревнований, так и в общекомандном зачете по сумме мест.

Спартакиада Моспром 2020, лужники dsc_3398.jpg предоставлено пресс-службой
Спартакиада Моспром 2020, лужники
предоставлено пресс-службой

Среди предприятий в общем зачете победу одержала команда АО «Газпромнефть–МНПЗ».  Среди технических вузов победил Национальный исследовательский университет «МЭИ».

В финальный день соревнований запомнился также автограф-сессией экс-чемпиона мира по боксу Николая Валуева, который стал официальным лицом Спартакиады «Моспром» 2020.

Спартакиада Моспром 2020, лужники dsc_3937.jpg предоставлено пресс-службой
Спартакиада Моспром 2020, лужники
предоставлено пресс-службой

А битва за первенство по хоккею – вбросом шайбы руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александра Прохорова.

«В этом году в Спартакиаде промышленников приняли участие представители 106 предприятий столицы и 14 профильных столичных вузов. Мы проводим Спартакиаду второй год подряд, и она уже стала частью жизни профессионального сообщества работников промышленности города.», –рассказал Александр Прохоров.

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