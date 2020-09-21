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В Москве отмечен максимальный суточный прирост больных COVID-19

Москва, 21.09.2020
  • В Москве отмечен максимальный суточный прирост больных COVID-19

ТАСС

В России зафиксировано 6 196 новых случаев за сутки коронавирусной инфекции в 84 регионах, передает оперштаб. В Москве суточный прирост стал рекордным за три месяца, достигнув показателя 915 случаев.

Отметку в шесть тысяч число заболевших за сутки в России перешагнуло в конце прошлой недели, с 14 сентября. Специалисты объяснили данный факт увеличением числа сделанных тестов. До этого периода, с 4 сентября, число новых случаев колебалось в значениях от 5 до 5,5 тыс.

В общей сложности в стране за все время эпидемии зарегистрировано 1 109 595 случаев коронавируса в 85 регионах. Число безвозвратных потерь составляет 19 489 человек, из которых 71 зафиксированы за последние сутки. Выписаны из российских больниц в общей сложности 911 973 человека, из них 2 616 выписанных за последние сутки.

Коронавирус. Статистика региона

На первом месте по регионам с наибольшей заболеваемостью коронавирусом располагается Москва, - 915 случаев. Это стало максимальным показателем, начиная с 22 июня, когда больных было выявлено 1 081 заболевший. За сутки в Москве выявлено 12 пациентов, выписаны 988 человек. На втором месте Санкт-Петербург (+209), третье место сохраняет за собой Московская область (+193). 177 - в Ростовской области, 162 - в Нижегородской области, регионы попали в пятерку антирейтинга. В десятке Воронежская область (+160), Ставропольский край (+140), Кемеровская область (+130), Ульяновская область (+124). Замыкает десятку Свердловская область (+123).

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