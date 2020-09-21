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В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с коронавирусом в России

Москва, 21.09.2020

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России. По её словам, власти страны в ближайшее время не планируют вводить в нашей стране ограничения из-за увеличившегося числа заболевших COVID-19, передаёт РИА Новости.

Попова подчеркнула, что ситуация с коронавирусом в России стабильная. При этом она признала тот факт, что число заражений растёт и до конца этого месяца число количество заболевших ещё увеличится. Но как пояснила главный санитарный врач страны, это связано с начавшимся осенне-зимнем эпидемическим сезоном.

«Но каких-либо новых ограничительных мероприятий вводить не следует и не требуется», – резюмировала она.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в России зафиксировано 6 196 новых случаев коронавирусной инфекции в 84 регионах. При этом в Москве суточный прирост стал рекордным за три месяца, достигнув показателя 915 случаев.

Напомним, отметку в 6 тыс. заболевших за сутки Россия перешагнула в конце прошлой недели, с 14 сентября. Специалисты объяснили данный факт увеличением числа сделанных тестов. До этого периода, с 4 сентября, число новых случаев колебалось в значениях от 5 до 5,5 тыс.

В общей сложности в нашей стране за все время эпидемии COVID-19 зарегистрировано 1 109 595 случаев коронавируса в 85 регионах. Число безвозвратных потерь составляет 19 489 человек, из которых 71 зафиксированы за последние сутки. Выписаны из российских больниц в общей сложности 911 973 человека, из них 2 616 выписанных за последние сутки.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф

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