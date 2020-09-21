В США оценили шансы победить Россию в конфликте на суше

По заявлению военного эксперта США Криса Осборна, в случае войны с Россией на суше, Москва получит преимущество за счет большего числа военной техники. Статья размещена в журнале The National Interest 18 сентября.

РФ является сухопутной державой, что объясняет наличие у нее количества танков в два раза больше, чем у США, говорится в материале. Соединенные Штаты же обладают «огромной военно-морской и военно-воздушной мощью», добавляет эксперт.

В общей сложности российских бронетанковых парк насчитывает 27 тыс. единиц техники, из которых 12 тыс. танков, в то время, как в США есть всего 6 тыс. танков на вооружении, пишет Осборн. Он добавляет, что число боевых машин российской армии вырастет в ближайшее время на 1200 единиц. На вооружение поступят, в том числе, модернизированные Т-72Б и Т-80.

Однако, по мнению эксперта, с российскими сухопутными войсками можно совладать, если американцы получат преимущество в небе.

Ранее о разработках беспилотного танка рассказал бывший руководитель Главного автобронетанкового управления Минобороны генерал-полковник Сергей Маев. Он уточнил, что данные разработки были начаты еще во времена СССР, а смогут завершиться не ранее, чем через 10-30 лет.