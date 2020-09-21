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Врач-диетолог назвала продукт, укрепляющий нервную системы

Москва, 21.09.2020
  • Врач-диетолог назвала продукт, укрепляющий нервную системы

ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

Наталья Пугачева – врач-диетолог клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета – назвала продукт, укрепляющий нервную систему человека. По словам специалиста, регулярное употребление в пищу в умеренном количестве бананов положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы и укрепляет нервную систему, передаёт агентство городских новостей «Москва».

При этом врач напомнила, что бананы богаты такими полезными для организма веществами, как магний, калий, медь и марганец.

«Магний и калий необходимы человеку для нормальной работы сердца, также они участвуют в нормализации артериального давления, – пояснила Пугачёва. – Медь помогает в синтезе гемоглобина и коллагена, а также выводит вредные веществе. Марганец – важен для энергетического обмена».

Как рассказала диетолог, в бананах содержится большое количество витамина B6 (пиридоксина), который позитивно действует на нервную систему, кроветворение и является антиоксидантной защитой организма.

При этом Пугачёва рекомендует есть слегка недозрелые бананы.

«Они богаты устойчивым крахмалом, пектином и клетчаткой, полезными для поддержания здоровья кишечника, а также при атеросклерозе и сахарном диабете. В жёлтых бананах содержится больше фруктозы и глюкозы, они быстро утоляют голод», – резюмировала врач-диетолог, добавив, что без вреда для организма люди с малоподвижным образом жизни и избыточным весом могут позволить себе 1 банан в день 2-3 раза в неделю, а спортсмены – 2-3 банан ежедневно.

Ранее сообщалось, что доктор медицинских наук и диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что с наступление осени важно пересмотреть свой рацион, дополнив его полезными продуктами, которые укрепляют иммунитет. В первую очередь речь идёт о «разноцветных овощах», таких как морковь, томаты, перцы, тыква. Все они, по его словам, олично укрепляют иммунитет.

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