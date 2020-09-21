Вторая волна коронавируса — главный драйвер экономической трансформации

Вторая волна коронавируса уже не просто стучится в дверь, она пришла и накрывает мир с новой силой.

Израиль стал первой в мире страной, которая ввела полноценный повторный карантин. И хотя противников таких мер было достаточно много, они пытались сопротивляться и выходить на улицы, тем не менее, факт остается фактом.

Но проблема в том, что на этом история не заканчивается. Устойчивый рост числа заболевших наблюдается в России, в странах Европы и, конечно, в США.

Чехия, например, вышла на первое место по темпам роста заболеваний в ЕС. Наступление пресловутой второй волны официально признал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Во Франции и вовсе установлен рекорд по количеству выявленных случаев COVID-19 за сутки — почти 13,5 тысяч, сообщает санитарная служба страны Santé publique. Это больше, чем весной — во время так называемой первой волны. Не отстает и Испания, где также установлены рекорды.

В общем и целом, все самые пессимистичные прогнозы начали материализовываться. Начало учебного года и возвращение людей из летних отпусков, как и ожидалось многими экспертами, привело к распространению вируса с новой силой. Это уже факт, и сейчас вопрос стоит скорее в том, как поведет себя экономика, сможет ли она справиться с этой второй волной?

Финансовые рынки уже начало лихорадить. С начала сентября наблюдается снижение, а в минувшую пятницу американские фондовые индексы даже обновили локальные минимумы.

Инвесторы встревожены. Главная опасность, как известно, не в самом коронавирусе, а в ограничительных действиях властей, и лишь отчасти поведении потребителей. К слову, население не желает закрываться на повторный карантин и во многих странах, в том числе и Германии, проходят различного рода акции протеста.

Иными словами, если власти не будут ничего ограничивать, люди будут вести привычную жизнь, несмотря на угрозу заболевания. Однако предпосылки для локдауна все же имеются.

В той же Чехии, например, введено обязательное ношение масок и некоторые ограничения, касающиеся кафе, ресторанов и развлекательных учреждений. То есть, общепит снова оказывается под ударом.

Как показала практика, введение карантина наносит сокрушительный удар по экономике. США и Европа в попытке восстановить экономическую активность закачали триллионы долларов, однако ожидаемого эффекта получить не удалось. На первом этапе наблюдался небольшой отскок, однако продолжения он не получил. Если сейчас снова ввести жесткие ограничения, любые надежды на то, что мировая экономика в ближайшие пару лет придет в докризисную форму, можно будет смело похоронить и больше о них не вспоминать.

Очень многие экономисты выражали уверенность в том, что никто из глав государств на такие меры не пойдет. Такое мнение преобладает и сейчас. Однако пример Израиля показывает, что нет ничего невозможного.

В самом начале также была надежда на появление вакцины, которая закроет вопрос коронавируса, но уже сейчас понятно, что полноценной вакцины, прошедшей все необходимые испытания и одобренной во всем мире, до следующего года ждать не стоит, во всяком случае в необходимых объемах. Об этом косвенно свидетельствуют заявления представителей компаний, занимающихся созданием вакцины.

Даже президент США Дональд Трамп, который любит делать громкие заявления, пока довольно скромно высказывается о сроках, говоря о том, что всех жителей страны смогут обеспечить вакциной только к апрелю 2021 года.

Стоит, правда, заметить, что вторая волна может пройти гораздо более спокойно. Весной еще никто не знал, что такое коронавирус, как и чем его лечить. Нагрузка на систему здравоохранения была колоссальной, и даже в самых развитых странах наблюдался полноценный коллапс.

Сейчас ситуация иная. Всем более или менее понятно, что из себя представляет этот вирус. И если власти не начнут вводить запрет на работу тех или иных секторов экономики, резкого ухудшения ситуации может и не быть.

Если же отдельные страны с крупной экономикой все же решатся на повторный локдаун, это будет означать не только вторую волну коронакризиса, но и вторую волну трансформации мировой экономики и общества в целом.

С новой силой продолжится переход на удаленную работу, еще более востребованы будут онлайн-магазины, онлайн-обучение и прочие технологические новшества, которые так активно вошли в нашу жизнь в 2020 году.

Научно-технический прогресс — процесс естественный и очевидный , но вирус придал ему очень мощное ускорение. Ранее мы писали о том, как коронакризис изменит всю мировую экономику. Пока все эти тенденции сохраняются.

Очевидно, как и в весенней части, от различного рода ограничений выиграют технологичные компании. И речь не только о гигантах Google, Microsoft и Amazon. На рынке появились новые игроки, которые активно завоевывают свои ниши в самых разных отраслях.

И именно они будут главными бенефициарами той трансформации экономики, о которой говорилось выше. При этом появление вакцины и возврат к привычному ритму жизни, напротив, может затормозить их развитие.