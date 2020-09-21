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Заместитель Меркель высказался в поддержку «Северного потока – 2»

Москва, 21.09.2020

Вице-канцлер ФРГ, министр финансов страны Олаф Шольц назвал газопровод «Северный поток – 2» частным экономическим проектом, не дающим повода для санкций – сообщает информационное агентство Reuters. «Довод о том, что Германия стала бы зависимой (от российского газа – Эксперт) неверен», – заявил Шольц на Восточногерманском экономическом форуме.

Ранее официальный представителя правительства Германии Штеффена Зайберта заявила, что канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключает возможности введения санкций против проекта по строительству газопровода «Северный поток-2» из-за отравления Алексея Навального.

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