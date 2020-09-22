Банки будут перечислять зарплаты по номеру телефона

Некоторые из российских банков запускают сервис по перечислению платы через Систему быстрых платежей (СБП), при этом будет задействован механизм переводов от юридических лиц физическим по номеру телефона, сообщает РБК, ссылаясь на представителей кредитных организаций.

О подобной услуге для своих клиентов - юрлиц уже сообщил банк «Русский стандарт», о планах на будущее перечислять зарплаты по номеру телефона объявили Райффайзенбанк, Тинькофф-банк, «Дом.РФ» и «Весты».

Банк России уже объявил, что разрабатывает подобный централизованный сервис для всех кредитных организаций, при этом регулятор по-прежнему изучает вопрос о необходимости создания в СБП подобного сервиса, пишет РБК.

СМИ уточняет, что у нового предложения существуют как сторонники, так и противники. В Центробанке уверены, что при реализации данного сервиса важна, в первую очередь, проработка всех сопутствующих вопросов.

С помощью системы быстрых платежей россияне могут переводить деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. В будущем планируется предоставить пользователям системы и другие возможности оплаты, одной из которых является настройка подписки.