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Движение Black Lives Matter теряет поддержку американцев

Москва, 22.09.2020

Согласно исследованию, проведенному в США Pew Research Center, 55% американцев заявили о поддержке движения Black Lives Matter, что на 12% меньше чем июне этого года – тогда движение за права негров поддерживало 67% граждан США.

Высоким уровнем поддержки движение за права чернокожих пользуется среди латиноамериканцев – 66%. Но в июне его поддерживало 77% выходцев из Латинской Америки.

Растет поддержка движения Black Lives Matter среди чернокожего населения США – если в июне его поддерживали 86% афроамериканцев, то сегодня в его поддержку выступают 87% опрошенных.  

Менее всего движение Black Lives Matter поддерживают белые сторонники Республиканской партии США. В июне таких насчитывалось 37%, а в сентябре их число упало до 16%.

Движение Black Lives Matter зародилось в 2012 году, после того как патрульный из добровольной дружины Джордж Циммерман застрелил афроамериканца Трейвона Мартина. Патрульный заподозрил чернокожего прохожего в попытке ограбления, после чего Мартин набросился на Циммермана и принялся бить его голой об асфальт. В целях самообороны Циммерман выстрелил в Мартина и убил нападавшего. По мнению активистов Black Lives Matter убийство было совершено на почве расизма.

Новая волна митингов и беспорядков, организованных движением Black Lives Matter прокатилась по США после 25 мая этого года, после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Полиция пыталась арестовать ранее неоднократно судимого Флойда за сбыт фальшивых купюр, но он оказал сопротивление полиции.

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