«Проект под угрозой»: эксперт назвал срок для решения судьбы «Северного потока-2»

Судьба трубопровода «Северный поток - 2» решится в ближайший месяц, уверен доцент социологического факультета МГУ, эксперт Российского совета по международным делам Павел Каневский. Ученый уточнил, что в настоящее время США пытаются «поймать рыбку в мутной воде», то есть воспользоваться замешательством в странах Западной Европы в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального и переманить на сторону противников проекта, страны, для которых трубопровод был чисто экономическим проектом.

«Для Европы эта ситуация - некий маркер. Сейчас будет многое зависеть от того, насколько Россия готова к открытому сотрудничеству по этому делу», - прокомментировал Каневский ситуацию агентству РИА «Новости». Он также напомнил, что долгое время Вашингтон придерживался позиции об опасности «Северного потока-2» для энергетической независимости ЕС.

Однако Берлин и его союзники относились к мнению США со здоровой долей скептицизма, напомнил политолог.

«Сегодня США попытаются не только опереться на те страны, которые выступали против проекта, но и включить в борьбу те, которые выступали за него»,- продолжил эксперт. Он уверен, что судьба проекта решиться «в ближайшие недели, максимум месяц». Для сторонников трубопровода из стран Западной Европы и бизнес-сообщества наступает решающий момент, считает Каневский. Он не может определить, какие именно шансы у «Северного потока-2», ясно одно, что проект «поставлен под угрозу».