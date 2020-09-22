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Эксперт рассказал о рисках перечисления зарплаты по номеру телефона

Москва, 22.09.2020

Как рассказал председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов, прежде чем, перечислять сотрудникам заработную плату через систему быстрых платежей работодателям придется выяснить, привязан ли номер телефона сотрудника к карте платежной системы «Мир», поскольку для некоторых категорий граждан государство ограничивает способ получения зарплаты.

«Сотрудники государственных органов, бюджетных организаций, ВУЗов и т.д. могут получать выплаты только на карты "Мир" или, что значительно реже, на банковские счета», - пояснил эксперт. Он добавил, что из-за этого обстоятельства банки и предприятия должны будут по номеру телефона «узнавать тип платежной карты, и исходя из этого принимать решение о зачислении или незачислении средств».

Специалист уверен, что перечисление зарплаты по номеру телефона является своего рода борьбой с «зарплатным рабством», поскольку работник может передать свои данные в бухгалтерию только один раз, а далее привязывать счета в разных банках к своему номеру телефона.

Также минимальна вероятность, что из-за бухгалтерской ошибки, к примеру, опечатки в реквизитах, деньги уйдут не туда, поскольку банк будет как минимум проводить дополнительную сверку добавил Достов. Помимо этого, компании смогут сэкономить на банковских комиссиях, хотя это и зависит от условий зарплатных проектов, резюмировал специалист.

Ранее сообщалось,. что некоторые из российских банков запускают сервис по перечислению платы через Систему быстрых платежей (СБП), при этом будет задействован механизм переводов от юридических лиц физическим по номеру телефона. О подобной услуге для своих клиентов - юрлиц уже сообщил банк «Русский стандарт», о планах на будущее перечислять зарплаты по номеру телефона объявили Райффайзенбанк, Тинькофф-банк, «Дом.РФ» и «Весты».

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