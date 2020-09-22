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Эксперт рассказал, почему опасно хранить пенсии на банковской карте

Москва, 22.09.2020

Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган рассказал, что если в течение полугода с карточки не снять пенсионные выплаты, то получатель может столкнуться с ситуацией, когда выплаты страховой пенсии будут приостановлены.

«Граждане, которые за счет помощи детей или сделанных накоплений долгое время не обналичивают карту, через шесть месяцев могут столкнуться с блокировкой», - пояснил эксперт. Он уточнил, что закон при помощи блокировки подобных счетов пытается защитить бюджет от «лишних» расходов. Пенсионер может переехать на пмж в другую страну или уйти из жизни, а сведения Пенсионный фонд получает лишь спустя некоторое время, рассказал Коган агентству «Прайм». Если с пенсионером все в порядке, и он просто не снимает положенные выплаты от государства, для возобновления поступления пенсий ему придется вновь обращаться с заявлением в территориальное подразделение Пенсионного фонда. Блокировка может произойти также, если у держателя карты есть долги по ЖКХ и выдано исполнительное производство, в этом случае приставам не составит труда заблокировать карту для погашения долга.

Ранее в банках рассказали, что россияне стали избавляться от банковских карт, а за время самоизоляции число выдаваемых карт рекордно сократилось. По итогам первого полугодия на руках у граждан оказалось карт меньше на 4,5 миллиона, чем в начале года.

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