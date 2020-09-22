Европейцы считают, что массовое тестирование - не панацея от коронавируса

Весной, когда в Европе бушевала пандемия, на коронавирус, кроме больных, проверяли немногих. Это не позволяло создать более широкую картину положения дел и понять, насколько широко распространилась пандемия.

Через полгода Covid-19 вернулся. Власти подготовились ко второй волне пандемии и резко увеличили количество тестов. Только в Британии, лидеру по числу тестирований на континенте, на прошлой неделе провели почти 1,3 млн тестирований на коронавирус, что в 20 раз больше, чем было в начале апреля. Такой же огромный рост и во Франции с Испанией, где сейчас самая напряженная обстановка с Covid-19 на континенте.

Массовое тестирование помогает медикам выявить тысячи инфицированных людей, что считается главным шагом к остановке распространения коронавируса без введения карантинов. Однако не все так просто. Массовое тестирование очень сильно перегружает лаборатории, что замедляет получение результатов и усложняет поиски контактов зараженных, что является главным в борьбе с распространением пандемии. К тому же, многие инфицированные не выполняют требования самоизоляции.

«Все искажено,- жалуется профессор биологии Оксфордского университета Джеймс Найсмит.- Тестирование приносит пользу лишь в обязательном сочетании с тщательным отслеживанием контактов заболевшего и его изоляцией».

Не удивительно, что сейчас нарастает тревога, что определенная зацикленность на тестировании отвлекает внимание от других мер, необходимых в борьбе с пандемией.

Летом, когда число новых заражений резко снизилось, количество тестирований резко выросло. Массовые тестирования позволяют находить множество слабо выраженных или и вовсе бессимптомных заражений коронавирусом, но с другой стороны, они привели к тому, что лаборатории сейчас так же, как больницы зимой и весной, работают на пределе сил и возможностей.

Во Франции тестирования проводятся бесплатно. Не удивительно, что в последнее время количество тестирований выросло до 1,2 млн в неделю. Однако это стало мешать проводить необходимые тесты ввиду загруженности лабораторий в ряде больших городов, где особенно много больных, пожаловался в прошлый четверг на пресс-конференции министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

До недавнего времени более 99% тестов в некоторых странах давали отрицательный результат, хотя весной положительный результат был более чем у половины тестов.

Из-за перегруженности лабораторий власти в некоторых странах начинают вновь делать акцент на тестирование людей с симптомами болезни или тех, кто мог контактировать с больными.

Для улучшения отслеживания контактов инфицированных во Франции, Великобритании и других европейских странах разработаны приложения для смартфонов, помогающие отслеживать контакты. Правда, и здесь имеется загвоздка – приложения ставят далеко не все из соображений безопасности.

Если телефонные приложения находят от 50 до 80% контактов зараженных и если эти люди уходят на карантин, то это вполне может предотвратить очередной карантин, по мнению профессора инфекционных болезней Гейдельбергского института глобального здоровья Аннелиз Уайлдер-Смит.

«Мы в моральном и экономическом аспектах должны продолжать и не сдаваться,- уверена она.- Это наш долг перед нашими согражданами».

Еще одна серьезная проблема в борьбе с распространением новой волны коронавируса Covid-19 – изоляция инфицированных, особенно людей с мягким протеканием болезни. К примеру, известно, что лишь каждый пятый британец с симптомами Covid-19 дисциплинированно сидит дома. В администрации премьер-министра Бориса Джонсона на днях заявили, что британцы, которые отказываются от самоизоляции, будут штрафоваться на 10 тыс. фунтов стерлингов (12,8 тыс. долларов).

Во Франции недавно сократили продолжительность самоизоляции вдвое: с 14 до 7 дней в надежде на то, что люди будут более дисциплинированно ее выполнять, если она станет короче.

Немного в стороне в Европе стоит Германия, которая с самого начала пандемии уделяла тестированиям повышенное внимание. Берлин также хвалили за относительно легкий карантин в марте-апреле и за эффективное отслеживание контактов с инфицированными. Но даже в такой, казалось бы, успешной стране число новых заражений коронавирусной инфекцией в последние недели вновь начало расти.

Так, на альпийском горнолыжном курорте Гармиш-Пантеркирхене, где недавние ограничения в тестировании были встречены с большим энтузиазмом, молодая американка провела несколько вечеров в барах курорта. Через несколько дней у нее появились симптомы Covid-19. Тест дал положительный результат, и ей предписали самоизоляцию. Однако девушка отказалась выполнять требование властей и продолжила развлекаться в барах. В результате, считают медики, она скорее всего заразила еще как минимум три десятка человек.