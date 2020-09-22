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Необычные события вокруг «Северного потока — 2»

Москва, 22.09.2020
Госсекретарь США заявил, что в Америке работают над созданием коалиции, способной помешать строительству «Северного потока — 2».
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  • Необычные события вокруг «Северного потока — 2»

Майк Помпео надеется, что США удастся «сколотить» коалицию против «Северного потока — 2»

Gildo Junior/EPA

 

Коалиция против «Потока»

 

Как заявил в интервью немецкой Bild госсекретарь США Майк Помпео, в США продолжают надеяться, что газопровод «Северный поток — 2» не будет достроен. По словам представителя американской администрации, для решения этого вопроса предпринимаются все необходимые меры. Запланирована организация целой коалиции против «Потока». Помпео также увязал вопрос о газопроводе с отравлением Алексея Навального.

«Соединенные Штаты считают, что газопровод “Северный поток — 2” создает риск для Европы, поскольку та становится зависима от газа, поступающего из России, а также угрожает Украине, что, я знаю, глубоко волнует многих немцев. Мы надеемся, что строительство газопровода "Северный поток 2" не будет завершено, мы работаем над тем, чтобы убедиться, что будет создана коалиция, чтобы помешать этому. Мы надеемся, что правительство Германии придет к такому же мнению, из-за того, что произошло с Навальным, или из-за реальных последствий для безопасности, в связи с зависимостью от российского газа», — заявил госсекретарь США.

Тем самым он дал понять, что американцам годится любой предлог, чтобы заблокировать «Северный поток — 2». Как говорил один знаменитый американский президент из другой партии, «главное, делайте что-нибудь».

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что вопросы «Северного потока — 2» и инцидента с Алексеем Навальным должны рассматриваться отдельно. Тем не менее, со стороны ряда политиков в Германии в самом деле прозвучали призывы приостановить или вовсе завершить проект, отметило в комментарии к этим событиям агентство «Прайм».

 

Утка в тумане

 

Ситуация противодействия «Северному потоку — 2» со стороны США приобретает, с одной стороны, все более откровенный, а с другой — все более странный характер. Коалиции американцы создавали и раньше, обычно они были направлены против каких-то стран. Такой метод противодействия конкретному проекту выглядит необычно. Правда, проекты газо- и нефтепроводов (как прежде железных дорог) не раз становились причинами серьезных конфликтов и даже, по некоторым оценкам, войн.

Еще менее понятным все это выглядит в связи с ситуацией с блогером и политиком Алексеем Навальным.

Впавшего в кому по до сих пор непроясненной причине (тот же Помпео в интервью оговорился, что необходимо дождаться результатов проверки ОЗХО, которые должны поступить на этой или на следующей неделе) перевозят в Германию, страну, последовательно защищающую строительство нашумевшего газопровода. И тут же на нее усиливается давление с требованием отказаться от поддержки его завершения.

Это может быть чистым совпадением и скорее всего является таковым. Но выглядит это не чистым совпадением. А согласно американской поговорке, если кто-то плавает, как утка, и крякает, как она то, скорее всего, это утка. Все же, в данном случае, пока что это утка в тумане.

 

Германия пересилит?

 

США продолжают всеми силами создавать рынок сбыта для своего СПГ в Европе, указывает управляющий партнер EXANTE Алексей Кириенко. Поэтому нет ничего удивительного, что политики США постоянно говорят, что вскоре сумеют остановить «Северный поток — 2». Однако гораздо важнее прислушиваться к позиции Германии в данном вопросе. Она лояльна к проекту, который отвечает ее экономическим интересам.

Министр финансов Германии отметил, напоминает эксперт, что «Северный поток — 2» будет давать лишь небольшую долю энергии от всего потребления страны — постаравшись тем самым снять с повестки вопрос о политической зависимости от российского газа.

Со стороны Германии возможны уступки США в виде инвестиций в инфраструктуру американского СПГ, прогнозирует Алексей Кириенко. Кроме того, стоит отметить успехи страны в строительстве источников возобновляемой энергии. «Северный поток — 2», равно как и терминалы СПГ из США вполне могут быть построены, так как это повышает конкуренцию и тем самым экономически выгодно покупателю.

Однако, по его словам, это не отменяет больших усилий самой Германии, чтобы сократить импорт энергии от кого-либо, будь то Россия, США или кто-то еще.

Отравление блогера и оппозиционера Навального в данном контексте становится еще более подозрительным, отмечает, в свою очередь, аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов. При этом есть некоторые основания чуть вскользь упрекнуть США в том, что – а не они ли сами подстроили эту ситуацию, дабы «закопать» «Северный поток — 2» еще глубже?

Конечно, можно верить в простое стечение обстоятельств, но в целом все эти движения не могли произойти сами по себе и отравление Навального это, вероятно, все же четко спланированная акция для запуска очередного процесса против российского энергетического проекта, предполагает аналитик.

Он считает также, что при попытке создания упомянутой коалиции среди представителей политических верхов Германии произойдет раскол, причем сама Ангела Меркель и политики, приближенные к главам энергетических корпораций, вложивших в «Северный поток — 2» миллиарды евро, перевесят тех, кто встанет на сторону США.

Как полагает Алексей Антонов, «Северный поток — 2» даже несмотря на возможные очередные санкции имеет все шансы быть достроенным. Статус экономического проекта, выгодного для ЕС, у него пока еще никто не отобрал. Другой вопрос, что его запуск может сместиться еще на год. В целом для ЕС то, что его сейчас не могут достроить, это даже хорошо, говорит аналитик: ЕС сможет вести сдержанную политику относительного молчания на призывы США.

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