Коронавирус появился в США раньше, чем было принято считать

Группа исследователей из Калифорнийского университета опубликовала статью в журнале Journal of Medical Internet Research, где говорится о том, что в декабре 2019 года было выявлено статистически значимый рост посещений клиник и больниц пациентов респираторными заболеваниями.

По данным федерального Центра по контролю и профилактике заболеваний, первый случай выявления SARS-CoV-2 на территории США был зафиксирован в январе 2020 года у пациента в штат Вашингтон, который до этого побывал в китайском Ухане.

На сегодняшний день в США выявлено 8,6 млн случаев заражения коронавирусом, а число умерших от COVID-19 приближается к 200 тыс человек. Из-за введенного весной этого года карантина, ВВП США во втором квартале 2020 года сократился на 32,9%.