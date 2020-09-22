Курс доллара: аналитики объяснили обвал рубля

В начале новой рабочей недели рубль заметно подешевел к резервным мировым валютам. По данным на 19:00 мск курс доллара на торгах Мосбиржи составлял 76,41 руб. Таким образом, «американец» поднялся выше отметки в 76,00 впервые с 9 сентября. При этом курс евро в это же время стоил 89,69 руб. А в моменте единая валюта ЕС вчера превышала 90 руб. что стало максимумом с 8 сентября.

По мнению большинства экспертов, в понедельник рубль снижался к доллару и евро, реагируя на дешевеющую нефть, цены на которую пошли вниз на фоне опасений вокруг возможной второй волны коронавируса.

Так, стоимость контрактов на североморскую смесь Brent на Лондонской бирже падала вчера вечером на 4,06%, до 41,4 долл. за бочку. В свою очередь фьючерсы на «чёрное золота» сорта WTI рухнули до 39,48 долл. за баррель (-4,45%).

При этом основным негативным фактором для всех торговых площадок, как нефтяных, так и валютных выступают сейчас опасения второй волны пандемии COVID-19, что уже привело к уходу глобальных инвесторов от риска и переход их в более защитные активы.

Напомним, в мире продолжает расти число заболевших коронавирусом, что вынуждает власти некоторых стран вновь вводить ограничения. Так, вслед за объявившим тотальный карантин Израилем государства Европы также ужесточают правила дистанцирования и ношения масок.

В РФ также растёт число заболевших. По данным на 21 сентября в нашей стране было зафиксировано 6 196 новых случаев коронавирусной инфекции. При этом в Москве суточный прирост стал рекордным за три месяца, достигнув показателя 915 случаев.

Однако в РФ пока не видят повода для беспокойства. В частности, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ближайшее время в России не планируют вводить новые ограничения. Она подчеркнула, что ситуация с коронавирусом в стране стабильная. Однако Попова признала тот факт, что число заражений растёт и до конца этого месяца количество заболевших ещё увеличится. Но как пояснила главный санитарный врач страны, это связано с начавшимся осенне-зимнем эпидемическим сезоном.

Прогнозы экспертов по курсу доллара

Экономист Владислав Зайченко отметил, что российская экономика находится в прямой зависимости от цен на энергоносители, а одним из основных показателей является стоимость «чёрного золота» сорта Brent.

«Вчера он находился в так называемом техническом снижении. Это такой коррекционный коридор. Естественно, это не может не сказываться на курсе национальной валюте по отношению к доллару и евро», – пояснил он.

При этом эксперт не склонен считать, что случившееся в понедельник с нефтью является поводом для паники. По его мнению, ослабление курса рубля, которое наблюдалось накануне было вполне ожидаемым. Но, когда он снова укрепит свои позиции, эксперт не рискнул предположить.

«Снижение цен на нефть может продлиться только до конца сентября, а возможно и до середины октября. Понятно лишь то, что чем сильнее будут падать котировки на Brent, тем мощнее будет движение вниз и национальной валюты», – подчеркнул Зайченко.

Но такой чёткой пропорции, как пояснил он может и не произойти.

«Другими словами, существуют некие временные отрезки, которые могут влиять на стоимость «чёрного золота». Допустим, это какие-то погодные условия, сезонность или, например, спрос на сырьё в четвёртом квартале с контрактами на следующий год уже. Поэтому наша валюта в ближайшее время может и устоять, ну или, по крайней мере не рухнуть как-то значительно. Повторю, никаких предпосылок для паники пока нет, это ожидаемо и всё прогнозируемо», – резюмировал эксперт.

Между тем, аналитики «Газпромбанка» полагают, что на курс рубля в ближайшей перспективе окажут влияние выплата налогов и доклады глав Федрезерва и Минфина США.

«На предстоящей неделе помимо целого набора политических факторов и коронавирусных новостей, которые продолжают давить на курс российской валюты, рубль также будет реагировать на внешние рынки, находящиеся сейчас в ожидании докладов глав ФРС и Минфина США. Ну, и как мы уже сказали, никуда нам не уйти от политики. В частности, в четверг и пятницу состоится саммит глав Евросоюза, на котором среди прочих будет обсуждаться вопрос взаимоотношения с Россией. Если санкционная риторика перейдёт в реальные ограничительные меры против нашей страны, то национальная валюта с этим может и не справиться», – подчеркнули эксперты «Газпромбанка».