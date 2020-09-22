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Курс доллара: у игроков сдали нервы

Москва, 22.09.2020
  • Курс доллара: у игроков сдали нервы

Сергей Коньков/ТАСС

Курс доллара снижается во вторник на 16 копеек - до 75,95 руб, евро падает на 51 копейку - 89,10 руб.

Вчерашний обвал рубля был связан с ситуацией на мировых рынках. У инвесторов снова сдали нервы относительно перспектив мировой экономики из-за тревожных новостей о росте случаев заражения в Европе. В ближайшие дни в ряде европейских стран ожидается повторное введение ограничений, которые, вероятно, будут носить более избирательный характер, чем это было весной. Тем не менее, снижение аппетита к риску привело к резкому фронтальному росту доллара на Forex и падению валют EM, также в понедельник обвалились основные биржевые индексы и цены на нефть.

Как отмечает аналитик ГК Финам Анна Зайцева, ослаблению российской валюты способствовали ряд факторов. Помимо ухудшения ситуации на мировых рынках, давление на рубль оказывала усилившаяся санкционная риторика в отношении России со стороны западных стран из-за ситуации с предполагаемым отравлением Алексея Навального.

"В начале текущей недели ослабление рубля усилилось, что, прежде всего, было связано со снижением мировых цен на нефть. При этом опасения относительно возможных санкций против России со стороны Евросоюза из-за дела Навального пока не оправдались: на встрече министров иностранных дел стран-членов ЕС, которая состоялась 21 сентября, было принято решение передать рассмотрение этого вопроса главам европейских государств. В случае, если ЕС не решится перейти от слов к действиям в части новых санкций в отношении РФ, или же ограничится мерами воздействия в отношении отдельных лиц, российская валюта может вернуть часть утраченных позиций", - отмечает Зайцева.

Причиной снижения рубля, соглашаются аналитики Sberbank Investment Research, стало неприятие рисков из-за готовящихся карантинных мер в ряде европейских стран на фоне нового роста заболеваемости коронавирусом. То есть причины носят глобальный характер. Этот тезис подтверждает усиление доллара США в понедельник и вторник утром, а также падение цен на нефть и котировок мировых акций. К обеду наблюдаются попытки скорректироваться вверх рисковых активов. Рубль идет следом, констатируют аналитики.

Эксперты банка считают, что курс рубля к концу торговой будет торговаться на уровне 76,5 руб. за доллар.

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