Макрон собирается встретиться с Тихановской

«Международное французское радио» сообщает, что президент Франции Эммануэль Макрон посетит с визитом Литву и Латвию в период с 28 по 30 сентября. В Елисейском дворце 22 сентября заявили, что поездка пройдет в контексте новой напряженности в отношениях между Россией и ЕС на фоне ситуации в Беларуси и отравления Алексея Навального. Советники президента заявили журналистам, что не исключена возможность встречи Макрона с находящейся в Вильнюсе экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.

«У нас уже были контакты со Светланой Тихановской, в том числе видеоконференция между ней и госсекретарем по европейским делам. Кроме того, с ней общались другие французские политические руководители. Мы посмотрим, в какой форме может состояться эта встреча, если решение о ней будет принято», – заявил источник в администрации французского президента.

Согласно официальным данным ЦИК республики, Александр Лукашенко получил на президентских выборах 9 августа более 80% голосов избирателей, а Светлана Тихановская 10% голосов. Оппозиция отказывается признавать объявленные результаты голосования и требует отмены их итогов.