МКБ выдал экспресс-гарантий на 32 млрд рублей за 8 месяцев 2020 года

Московский кредитный банк (МКБ) с начала года более чем в три раза увеличил объем выданных экспресс-гарантий до 32 млрд рублей (в сравнении с прошлым годом в млрд руб.), количество выданных экспресс-гарантий выросло в 4 раза.

«Мы добились существенного роста в выдачах год к году несмотря на пандемию и длительный период нерабочих дней. Даже самый острый период самоизоляции не повлиял на объем выдачи. Это говорит о том, что ключевые закупки, в т.ч. государственные, не прекращались», - отметил вице-президент по стратегии, развитию продаж и продуктов МКБ Александр Зуев.

Максимальная выдача в 2020 году была 163 млн руб. Средний срок экспресс-гарантии снизился за год с 303 до 277 дней. Доля гарантий, выданная поставщикам товаров (работ, услуг) для государственных или муниципальных нужд в 2020 году, как и в 2019 году, оказалась чуть более 70% в общем объеме выдач.