Наличные уходят в цифру

О создании Народным Банком Китая цифровой валюты и о том, как развитие китайских технологий влияет на взаимодействие с Россией рассказал руководитель направления по взаимодействию с финансовыми институтами Азии МКБ Вадим Тимохин.

Китай запускает цифровой юань со свободным обменом внутри китайской банковской системы. Народный Банк Китая (НБК) приступил к пилотному использованию своей цифровой валюты, спустя более пяти лет интенсивной работы над разработкой. В южном Шэньчжэне, восточном Сучжоу, среднем западе Чэнду и северном Сюнъане государственные служащие и сотрудники государственных учреждений получают небольшую сумму своего вознаграждения в цифровой валюте, которую можно потратить во множестве розничных магазинах и ресторанах.

Держателем записей базы данных криптовалюты будет Народный Банк Китая. При этом небанковский институты не смогут оказывать услуги по обмену для клиентов, первооткрывателями будут коммерческие банки КНР. Система платежей при этом будет бесплатной, а сам выпуск криптовалюты будет добавляться денежной массе М0 (высоколиквидная валюта).

Общая цифровая валюта – это логичный следующий шаг, поскольку население уже давно активно использует мобильные платежи вместо наличных денег. В Китае даже на рынке можно расплатиться по QR коду, а две доминирующие платформы – Alipay от Alibaba и WeChat Pay от Tencent – в 2018 году имели более 890 миллионов пользователей.

Помимо активного развития финансовых технологий, на материковом Китае уже активно применяют роботов. Ele.me и Meituan Dianping – основные компании по доставке еды применяют роботов для передачи заказа клиенту внутри офиса, тем самым разгружая курьера и сокращая скорость доставки.

Так Шанхайский стартап Yogo Robot своими роботами доставил более 150 000 заказов по городу за последний год. Робот может заставить курьера сэкономить около трети своего времени на каждом заказе, так как курьер может оставить еду в одном из четырех шкафчиках устройства, которые открываются с помощью пароля. Робот может даже вызвать лифт и на основе камер и датчиков принять решение о том, не переполнен ли лифт для входа.

Что касается беспилотных автомобилей –в апреле 2020 года Шанхай стал первым городом, где жители могут воспользоваться такси без водителя. Технология реализуется компанией AutoX в автономных районах, одобренных локальным правительством.

Имея отличный опыт создания конкурентоспособных экономических зон, Китай уже давно расширил преференциальные программы в области инноваций и новых технологий, где родились национальные стартапы. Теперь это международные гиганты с интересными инновационными разработками и перспективами.

Технологии применяются повсеместно. КНР является безоговорочным лидером в области электронного общественного транспорта – в стране работает 99% из 385 000 электрических автобусов в мире. Еще в 2016 году в Цзинане была открыта первая солнечная автомагистраль, и планируется строительство шоссе протяженностью 161 километр между Ханчжоу на востоке страны и промышленным центром Нинбо на юго-востоке.

В арсенале инноваций Китая крупнейшая в мире плавучая солнечная электростанция, практическая реализация доставки дронами по воздуху, крупнейший в мире завод по переработке отходов в энергию.

А китайский China Construction Bank открыл первый в мире банк с роботами в апреле 2018 года в Шанхае. В отделении с клиентами работают только роботы с искусственным интеллектом и ряд интерактивных устройств, которые включают дополненную и виртуальную реальность.

Сегодня мы не просто наблюдаем Китай, который разрабатывает технологии, а Китай, который задает темп внедрения и применения инноваций во всех сферах экономики. Контрагентам из России открыты площадки и конференции по обмену технологическим опытом. Крупнейшие корпорации Китая также готовы привлекать молодых специалистов из разных стран, которые могут получить уникальный опыт, а компании из России – участвовать в специальных программах по экспорту совместно с китайскими гигантами.

Китай также всегда активно ищет возможности для экспансии, и организовывая совместные предприятия на территории России. Компании получают не только капитал, но и технологии, современное оборудование, новейшие инструменты и перспективный рынок сбыта.