Вход/Регистрация Подписка

Названы продукты, которыми лучше не завтракать

Москва, 22.09.2020
  • Названы продукты, которыми лучше не завтракать

Из открытых источников

Российский врач-диетолог, нутрициолог и кандидат медицинских наук Инна Кононенко перечислила продукты, которыми категорически нельзя завтракать, передает «Пятый канал». Эксперт советует не ставить утром на стол каши быстрого приготовления, поскольку они из-за резкого повышения уровня сахара в крови провоцируют выброс инсулина. Данный гормон сразу снижает уровень сахара в крови, и человек опять хочет есть, начинает перекусывать и набирает из-за этого лишний вес.

Также в списке диетолога, как нежелательные продукты для завтрака, значатся мюсли и хлопья, залитые молоком или соком. Лучше не пить свежевыжатые соки и смузи в утренние часы и не есть бутерброды и тосты с джемом или шоколадной пастой, дала рекомендации Кононенко. Она пояснила свои советы содержанием в фруктовых напитках большого количества простых сахаров, состоящих из фруктозы и глюкозы, которые быстро попадают в печень, где превращается в печеночный жир. Отсюда мы и получаем набор веса, резюмировала врач.

Ранее, диетологи перечислили продукты, которые помогут поддержать иммунитет осенью. В первую очередь речь идет о «разноцветных овощах», таких как морковь, томаты, перцы, тыква.

«Эти овощи содержит разные антиоксиданты, которые в сумме будут стимулировать  иммунитет», - рассказал диетолог Гинзбург. Вторым важным моментом врач назвал наличие в организме витамина С. Например, можно заваривать шиповник, есть побольше яблок и сезонных ягод.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров




«Криогенмаш» - по-прежнему стратегический актив Газпромбанка

Новый глава совета директоров предприятия — заместитель председателя правления Газпромбанка Тигран Хачатуров. Перед менеджментом стоит задача разработать новую стратегию «Криогенмаша», который рассматривается Газпромбанком как стратегический актив

Эксперты верят в ценные бумаги ММК

По мнению ряда финансовых аналитиков, акции ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» сохраняют потенциал роста и выгодны для приобретения на фоне постепенного восстановления спроса на сталь

Продается ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ В Красноярском крае

Действующее предприятие с многолетней историей Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкр промышленный узел, 8) выставлен на торги. Сейчас его возможно приобрести по минимальной стоимости

Мобильный отряд. Как мобильные решения повышают чек в ритейле

Несмотря на цифровую революцию последних лет до объявления в мире режима самоизоляции именно оффлайн-магазины оставались основным местом совершения покупок. С появлением же COVID-19 цифровизация магазинов стала для многих компаний единственно возможным способом остаться на плаву
Новости партнеров

Tоп

  1. Sukhoi SuperJet очистят от иностранного влияния
  2. Аналитики Reuters сделали новый прогноз по рублю и валютам EM
    Валюты развивающихся рынков упрочат свои позиции на фоне дальнейшего ослабления доллара и восстановления своих экономик после пандемии
  3. Что увез Александр Лукашенко из Сочи
    На встрече с белорусским президентом в Сочи президент РФ Владимир Путин напомнил об «устойчивой и глубокой» кооперации с Белоруссией по целому ряду направлений и подтвердил намерение продолжать экономическую интеграцию с ней
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама