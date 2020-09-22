Названы продукты, которыми лучше не завтракать

Российский врач-диетолог, нутрициолог и кандидат медицинских наук Инна Кононенко перечислила продукты, которыми категорически нельзя завтракать, передает «Пятый канал». Эксперт советует не ставить утром на стол каши быстрого приготовления, поскольку они из-за резкого повышения уровня сахара в крови провоцируют выброс инсулина. Данный гормон сразу снижает уровень сахара в крови, и человек опять хочет есть, начинает перекусывать и набирает из-за этого лишний вес.

Также в списке диетолога, как нежелательные продукты для завтрака, значатся мюсли и хлопья, залитые молоком или соком. Лучше не пить свежевыжатые соки и смузи в утренние часы и не есть бутерброды и тосты с джемом или шоколадной пастой, дала рекомендации Кононенко. Она пояснила свои советы содержанием в фруктовых напитках большого количества простых сахаров, состоящих из фруктозы и глюкозы, которые быстро попадают в печень, где превращается в печеночный жир. Отсюда мы и получаем набор веса, резюмировала врач.

Ранее, диетологи перечислили продукты, которые помогут поддержать иммунитет осенью. В первую очередь речь идет о «разноцветных овощах», таких как морковь, томаты, перцы, тыква.

«Эти овощи содержит разные антиоксиданты, которые в сумме будут стимулировать иммунитет», - рассказал диетолог Гинзбург. Вторым важным моментом врач назвал наличие в организме витамина С. Например, можно заваривать шиповник, есть побольше яблок и сезонных ягод.