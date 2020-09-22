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Цена на нефть снижается из-за доллара

Москва, 22.09.2020
  • Цена на нефть снижается из-за доллара

Из открытых источников

Нефть завершила торги 21 сентября небольшим падением, Brent снизилась на 2,99%, до $41,69. Нефтяной рынок, как и остальные биржи, оказался под давлением, рассказал аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов агентству Regnum.

Утром 22 сентября, на торгах в Азии цена сорта Brent остановилась на отметке $41,59, потеряв по сравнению с предыдущими торгами 0,23%. В настоящее время участники рынка ждут, как будут развиваться события на европейских биржах, чтобы понять, продавать им фьючерсы на нефть или покупать. Если нефть пробьет отметку в $40,75, то стоит ожидать падения до $32,30, уверен аналитик.

Уточняется, что нефть дешевеет из-за роста доллара по всему спектру рынка. Валюта, в свою очередь, укрепляется из-за опасений второй волны коронавируса и сообщений о росте заболеваемости. Также свою лепту внесли новости о махинациях с отчетностью крупных банков США и Европы. Фондовые индексы падали больше чем на 3%.

Ранее из Германии пришли сообщения, что у федерального правительства возникло беспокойство из-за увеличения заболеваемости во Франции, Австрии и Голландии. Также заявление британского министра здравоохранения о большой вероятности введения второго карантина в стране очень встревожило инвесторов.

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