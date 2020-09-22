Цены на нефть стабилизировались после вчерашнего обвала

Во вторник утром цены на нефть поползли вверх, отыгрывая потери предыдущего дня. Поводом к росту цен стало ослабление тропического урагана Бета, бушевавшего накануне в Мексиканском заливе. Наверняка, нефть стоила бы сегодня утром еще дороже, если бы не коронавирусная пандемия. С каждым днем растет число вспышек инфекции в разных странах. Новые заражения Covid-19 вызывают страхи о новых ограничениях и на их фоне - снижение спроса на топливо.

Фьючерсы на нефть марки Brent поднялись по состоянию на 8 часов утра по Москве на 14 центов за баррель или 0,3% и достигли 41,58 долларов.

Октябрьские фьючерсы нефти марки U.S. West Texas Intermediate (WTI), которые истекают сегодня, 22 сентября, подорожали на 19 центов за баррель или 0,5% - до 39,5 долларов. Фьючерсы по более активным ноябрьским контрактам выросли на 13 центов или 0,3% - до 39,67 долларов за баррель.

Напомним, что в понедельник, 21 сентября, цены на нефть снизились приблизительно на 4%. Сейчас они стабилизировались, потому что техасские нефтеперерабатывающие заводы продолжили работать несмотря на неблагоприятные прогнозы синоптиков, обещавших сильные наводнения, которые принесет ураган Бета.

«На этой неделе рынок перенастроится,- говорит Вандана Хари, аналитик в сфере энергетики в сингапурской компании Vanda Insights,- на фоне вероятной остановки восстановления экономики в нескольких европейских странах, в которых из-за новых вспышек коронавируса вводятся новые ограничения».

Понедельничный обвал цен был спровоцирован тревогами, что рост числа новых заражений коронавирусом в главных экономиках приведет к новым закрытиям и спровоцирует очередное снижение спроса. Эти тревоги, в свою очередь, привели к опасениям, что ливийская нефть, добыча которой возобновилась после очередных соглашений о прекращении огня в Ливии, может вернуться обратно за ненадобностью.

Рынки нервничают из-за снижения спроса в таких странах, как, например, Великобритания, где были введены новые ограничения из-за вспышек инфекции. Британцам, к примеру, запретили собираться группами, превышающими 6 человек. Кроме этого, пабы во всем королевстве с 21 сентября работают до десяти часов вечера.

«Когда коронавирус возвращается,- объясняет Лахлан Шоу, руководитель отдела исследований сырьевых рынков в National Australia Bank,- правительства вводят закрытия и ограничения. Это заставляет население и бизнес отступать, что очень плохо для спроса».

Сейчас инвесторы и брокеры ждут во второй половине 22 сентября данных Американского института нефти (API) по запасам «черного золота» в США - очень важного фактора для формирования цен на нефть.

Вероятнее всего, запасы нефти и бензина в Америке на прошлой неделе снизились, а запасы продуктов перегонки нефти, включая дизельное топливо, выросли. По крайней мере, такой прогноз дали экономисты, как обычно участвовавшие в опросе агентства Reuters накануне публикации данных.