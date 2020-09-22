Приватизация: все уже в нужных руках

Приватизация вместо налогов?

Правительство РФ вполне может отказаться от повышения отдельных налогов, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, выступая на комитете по бюджету и налогам в Госдуме. По его словам, вопрос способна решить приватизация госактивов — доходы от нее могут составить в течение ближайших 5-6 лет 200-300 млрд рублей ежегодно.

«От приватизации (в 2019 году) получили 11,5 млрд рублей. При этом 7,4 млрд рублей — это средства, поступившие за счет погашения задолженности по приватизационной сделке 2010 года. То есть всего мы получили 4,2 млрд рублей от приватизации именно объектов 2019 года», — отметил он. Эти цифры свидетельствуют о том, подчеркнул Алексей Кудрин, что темпы приватизации в РФ не соответствуют установке президента о снижении доли государства в экономике.

«У нас настолько еще огосударствлена экономика, что получать 200-300 млрд рублей в год от приватизации легко можно в течение ближайших хоть 5-6 лет. Может, некоторые налоги не пришлось бы повышать», — считает глава Счетной палаты.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что на ближайшую трехлетку крупных приватизационных сделок (кроме продажи акций «Совкомфлота») не запланировано.

В конце прошлого года правительство утвердило план приватизации на 2020-2022 годы, где предусмотрена приватизация акций, находящихся в собственности государства, напоминает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Речь идет о 186 акционерных обществах, 86 федеральных государственных унитарных предприятиях, долях участия РФ в 13-ти ООО и еще более, чем тысяче объектов федерального имущества.

В частности, в плане значатся акции и доли в таких юридических лицах, как: банк ВТБ, «Совкомфлот», Махачкалинский и Новороссийский морские порты, «Алмазювелирэкспорт», «Росспиртпром», Кизлярский коньячный завод, Всероссийский научно-исследовательский институт химических средств защиты растений, Всероссийский научно-исследовательский институт информатизации агрономии и экологии, 13-й судоремонтный завод Черноморского флота МО РФ, федеральное государственное унитарное предприятие «Российские сети вещания и оповещения», «РОСТЭК» Федеральной таможенной службы, Сахалинская энергетическая компания и другие.

Правда, речь идет о небольших долях. Планом предусмотрено ежегодное поступление от приватизации 3,6 млрд рублей, напомнил эксперт.

Но, кроме того, Минфин неоднократнопредлагал вернуться к рассмотрению возможности приватизации крупнейших предприятий разных отраслей, указывает Артем Деев. В частности, предлагалась продажа госпакетов «Транснефти», РЖД, «Аэрофлота», «РусГидро», «Россетей», «Почты России», киностудии «Союзмультфильм» и фирмы «Мелодия». Ведомство указывало, что главной задачей для получения средств в приемлемых размерах станет снижение доли государства во всех компаниях (кроме оборонных) до 50%, а в некоторых случаях — до 25%.

Пока реализация этих намерений буксует, о чем заявлял Антон Силуанов на ежегодной встрече Международного валютного фонда и Всемирного банка в прошлом году, перед утверждением плана приватизации на ближайшие два года. Связано это с тем, полагает Артем Деев, что государство больше устраивает получение регулярных доходов от деятельности этих предприятий, чем единовременное получение средств после продажи пакета акций.

Вероятно, предполагает аналитик, в дальнейшем подходы правительства к процессу приватизации госактивов будут пересмотрены, так как эта тема поднимается регулярно, а бюджет нуждается в средствах для покрытия дефицита.

Низы не могут, верхи не хотят

Отсутствие опоры на приватизацию в качестве источника пополнения бюджетных средств обусловлено изменением структуры российской экономики, полагает руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. Последнее десятилетие отчетливо прослеживается тенденция по ее огосударствлению.

По оценкам главы Счетной палаты, доля госсобственности в экономике возросла до 46-48%. Власти не торопятся с приватизацией в том числе и потому, считает эксперт, что это будет идти вразрез взятой генеральной линии — государство стремится сохранить контроль в наиболее крупных и перспективных компаниях.

200-300 млрд руб., о которых говорит Кудрин, как раз предполагают продажу госпакетов в крупных компаниях, что противоречит интересам властей различных уровней. По словам замруководителя Росимущества Ильи Петрова, в свою очередь напоминает Михаил Коган, в ближайшие три года поступления в федеральный бюджет от продажи того имущества, что входит в контур приватизационных сделок, составят лишь 3,6 млрд руб.

Это имущество может не представлять широкого интереса для частного бизнеса. В целом, считает эксперт, бизнес и не готов к этим сделкам по причине невысокого качества аукционов по продаже госсобственности, самих активов, отсутствия свободных ресурсов, неопределенности в фискальной политике, и в целом отношений с властями.

Препятствием для проведения крупных сделок выступает невысокая оценка российских активов, уверен Михаил Коган. Основная причина — введенные санкции и перспективы их расширения ввиду последних событий. Так, в конце прошлого года помимо «Совкомфлота» в списке на сокращение госпакетов присутствовали еще пять компаний, но теперь, исходя из заявлений главы Минфина, эти планы, похоже, отложены в долгий ящик. Еще в феврале при более благоприятной конъюнктуре министр заявлял о том, что большая приватизация как источник средств для бюджета России не нужна, есть возможность заимствовать на рынке. Удар по экономике пандемии COVID-19 ситуацию не изменил — в 2020 году за счет размещения ОФЗ ведомство планирует привлечь 5,41 трлн руб. (в следующем году — 3,81 трлн руб.), из ФНБ потратить 483,7 млрд руб. за два года. Размер ФНБ даже предполагается даже увеличить до 13,5 трлн руб.

Более активная приватизация действительно могла бы помочь избежать недавнего повышения НДПИ на добычу удобрений и руд и отмены «неэффективных» льгот по НДПИ и экспортной пошлины для добычи высоковязкой нефти, вкупе с началом отхода от плоской шкалы НДФЛ. Но эти решения отражают стремление повысить справедливость фискальной нагрузки на граждан и корпорации и их можно рассматривать вне контекста с приватизацией, не учитывая негативный эффект от их принятия чуть ли не «в секретном порядке». С другой стороны, как и в случае с альтернативами повышению НДС с 18 до 20%, Кудрин может оказаться прав, считает Коган.

По словам аналитика, в случае сохранения неблагоприятной конъюнктуры на мировых товарных рынках и продолжения кризисных явлений в мировой экономике, дальнейшее повышение фискальной нагрузки, если оно случится, приведет к большему негативному эффекту для потенциальных темпов роста экономики и будет чревато нарушением достигнутой макроэкономической стабильности.