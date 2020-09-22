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Прогноз погоды: синоптики рассказали о невероятной климатической обстановке в России

Москва, 22.09.2020
  • Прогноз погоды: синоптики рассказали о невероятной климатической обстановке в России

Сергей Бобылев/ТАСС

После затяжного периода пасмурной, осенней погоды, которая наблюдалась в России все последние дни, уже сегодня в центральные регионы страны пришло долгожданное «бабье лето».

При этом, как напомнили специалисты метеослужб, во вторник в столице – день осеннего равноденствия. А это значит, что стартовала астрономическая осень. Как поясняют синоптики, с этого дня на большей части Русской равнины наступил продолжительный «тёплый» сезон с невероятной климатической обстановкой.

Погода в Москве. Прогноз погоды на 14 дней

Так, в Москве уже сегодня днём столбики термометров поднимались выше плюс 20. По прогнозу метеорологов, до конца этой недели жителей столичного региона, ждёт невероятное «бабье лето». Ожидается, что как минимум до воскресенья, 27 сентября градусники будут показывать плюс 22-23, что сразу на 6-7 градусов выше среднестатистической нормы и соответствует климатической обстановке характерной для начала июня или середины августа.  

А вот ночью будет не так комфортно – всего плюс 7-10. При этом после полуночи и особенно в утренние часы местами столичную землю будут накрывать густые туманы. В частности, Гидрометцентр уже объявил в Москве и Подмосковье из-за тумана «жёлтый уровень» погодной опасности. Предупреждение действует в регионе с 02:00 мск до 07:00 мск 23 сентября.

Впрочем, это вряд ли огорчит местных жителей. Ведь, как обещают синоптики, невероятно высокий температурный фон, продержится в Москве до конца следующей недели, что уже само по себе необычно. Столь длительное «бабье лето» – большая редкость, а температура воздуха выше плюс 20 в конце сентября – начале октября наблюдается не чаще одного раза в десять лет.

Погода в других регионах России. Точный прогноз синоптиков

В ближайшие 10-14 дней невероятная климатическая обстановка прогнозируется также в других регионах Центрального федерального округа. Так, в Тверской и Ярославской областях в период с 22 сентября по 1 октября воздух будет прогреваться до плюс 19-22. В Белгородской, Воронежской и Липецкой областях – и вовсе обещают настоящее а не бабье лето - солнце и плюс 27-28. 

Шикарная погода прогнозируется в регионах Поволжья. Например, в Казани ещё вчера было всего плюс 9 и шёл дождь, а уже сегодня столбики термометров подскочились до плюс 17. В дальнейшем в столице Татарстана, как и на всей территории республики будет становиться только теплее. Пик «бабьего лета» придётся на начало следующей недели, когда градусники покажут плюс 21-22. При этом ни осадков, ни сильного ветра синоптики не обещают.

По аналогичному сценарию будет развиваться невероятная климатическая обстановка в Самарской области – здесь, как минимум до начала октября ожидается плюс 21-22. Замечательное «бабье лето» порадует также жителей Нижегородской, Кировской и Саратовской областей, а также республик Башкортостан, Марий Эл и Мордовии.

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