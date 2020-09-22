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Путин предложил бесплатные поставки российской вакцины от COVID-19 для сотрудников ООН

Москва, 22.09.2020

Глава РФ Владимир Путин в ходе своего выступления в Генеральной Ассамблее ООН), которая происходит в удалённом формате, заявил, что наша страна готова предоставить вакцину «Спутник-V» для сотрудников ООН.

«Мы готова оказать ооновцам всю необходимую квалифицированную помощь. В частности, Россия предлагает бесплатно предоставить нашу вакцину для добровольной вакцинации сотрудников ООН и ее подразделений», – цитирует Путина ТАСС.

Ранее сообщалось, что Путин в своём выступлении назвал ударом по основам послевоенного мироустройства попытки переписать историю Второй мировой войны.

«Забвение уроков истории – недальновидно и крайне безответственно, также, как и политизированные, основанные не на фактах, а на домыслах попытки произвольно трактовать причины, ход и итоги Второй мировой войны, переиначивать решения конференций союзников и Нюренбергского трибунала», – сказал российский лидер.

Кроме того, президент РФ заявил о том, что восстанавливать мировую экономику после пандемии коронавируса придется долго, и для этого нужны будут нестандартные решения. В частности, Владимир Путин предложил избавиться от торговых войн и санкций, создав «зеленые коридоры» для международной торговли.

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