Путин выступил на Генеральной ассамблее ООН

Президент России Владимир Путин выступил на Генеральной Ассамблеи ООН в формате видеосвязи. Российский президент в своем выступлении назвал ударом по основам послевоенного мироустройства попытки переписать историю Второй мировой войны. «Забвение уроков истории – недальновидно и крайне безответственно, также, как и политизированные, основанные не на фактах, а на домыслах попытки произвольно трактовать причины, ход и итоги Второй мировой войны, переиначивать решения конференций союзников и Нюренбергского трибунала», – сказал Путин.

Кроме того, российский лидер заявил о том, что восстанавливать мировую экономику после пандемии коронавируса придется долго, и для этого нужны будут нестандартные решения. В частности, Владимир Путин предложил избавиться от торговых войн и санкций, создав «зеленые коридоры» для международной торговли.

Путин так же заявил, что Россия готова предоставить свою вакцину от коронавируса для сотрудников ООН. «Коронавирус не обошел стороной и персонал организации объединенных наций, ее штаб-квартиры и региональные структуры. Россия готова оказать ооновцам всю необходимую квалифицированную помощь. В частности, предлагаем бесплатно предоставить нашу вакцину для добровольной вакцинации сотрудников организации и ее подразделений», – сказал российский президент.