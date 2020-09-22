Работа из космоса: каким будет офисное пространство будущего

— Не так давно в вашем корпоративном блоге вы подняли тему офиса будущего. Каким образом, на ваш взгляд, будет организовано рабочее место через десять-двадцать лет?

— Да, недавно мы обсуждали любопытное исследование «Рабочее место будущего», подготовленное известной британской архитектурной студией Moreysmith. Оно было посвящено тому, как изменится в ближайшие годы рабочее пространство, и эти изменения связывались со сменой поколений. Авторы исследования говорят, что к середине 2020-х годов представители поколения миллениалов будут занимать большинство руководящих должностей. А представители поколения Z, родившиеся между 2000 и 2009 годами и выросшие в эпоху интернета, планшетов и смартфонов, начнут заполнять офисы. Они совсем не похожи на своих родителей, с детства привыкли к мгновенному обмену сообщениями и активному дистанционному взаимодействию и, скорее всего, предпочтут гибкий график, не желая быть привязанными к рабочем месту. Поэтому, по прогнозам авторов «Рабочего места будущего», офисное пространство постепенно станет одновременно более удобным и более технологичным, добавятся места для отдыха и совместной работы, а также тихие зоны, где можно сосредоточиться или, наоборот, переключиться и расслабиться. Кроме того, офисы станут еще более цифровыми, с активным использованием технологий для совместной работы. К концу 2020-х виртуальная реальность (VR), дополненная реальность (AR) и 3D-голограммы сделают возможным проведение виртуальных конференций или демонстраций продукции в самой разной обстановке, например на пляже, а может быть, и в космосе.

— Ну, до проведения конференций в космосе нам еще далеко. Давайте, так скажем, спустимся на землю и поговорим о том, что волнует всех уже сейчас. А это ситуация с пандемией, которая, пожалуй, сильно изменила традиционные бизнес-процессы на рабочем месте. Вы согласны с этим?

— С этим нельзя не согласиться. Удивительно, но в результате пандемии общество неожиданно сделало большой шаг навстречу будущему рабочего места, о котором мы говорили выше. Конечно, мы пока не проводим совещаний в космосе и не встречаемся с заказчиками в режиме 3D-голограммы, но очень быстро движемся в эту сторону. По данным опроса, проведенного платформой HeadHunter среди работодателей, к июлю этого года только 32 процента российских компаний, переходивших на дистанционный режим, полностью вернулись на рабочие места, 24 процента по-прежнему работали в удаленном формате, а остальные начали работу из офиса лишь частично. Однако даже в случае возврата к офисной работе в большинстве случаев организация офисного пространства и модель его использования изменились. Свободная рассадка, посменная работа, использование коворкингов без стационарных рабочих мест, переход на работу малыми рабочими группами — вот новые реалии для многих компаний. Всего за несколько месяцев те самые совещания и конференции по видеосвязи, о которых эксперты говорили как о нашем будущем, стали реальностью. Еще один важный момент — сегодня рабочее место у многих сотрудников находится не только в офисе, но и дома. А в офисе оно может быть непостоянным и, соответственно, обезличенным. Например, если это рабочее место в коворкинге или в офисе, где сотрудники работают не каждый день и для экономии офисного пространства число мест сокращено. Это меняет само восприятие рабочего места, оно перестает быть «своим». Кому-то работа в таких условиях кажется менее комфортной, а кто-то воспринимает изменения спокойно.

— В этой ситуации какие характеристики в обустройстве рабочего места выходят на первый план?

— У многих сотрудников появилась необходимость организовать рабочее место и создать рабочую атмосферу дома. Поэтому мы еще весной заметили рост cпроса на наши компактные многофункциональные устройства. Они совмещают максимум функций — печатают, сканируют и копируют — и могут использоваться всеми членами семьи. Такие устройства легко встраиваются в домашний интерьер, но, несмотря на скромный размер, успешно справляются с рабочей нагрузкой.

Данные аналитической компании GfK подтверждают наши наблюдения, российские продажи струйных МФУ с современной системой непрерывной подачи чернил за период с апреля по июнь выросли в штуках на 17 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выросли и продажи лазерных принтеров и МФУ сегмента SOHO (Small Office and Home Office, маленький офис и домашний офис. — «Эксперт») — на 10 процентов по сравнению с прошлым годом. То есть первая тенденция — компактность: людям нужны небольшие рабочие машины, которые можно использовать в обычных квартирах.

— Помимо компактности какие еще свойства техники для домашнего офиса приобретают большое значение?

— Второй важный момент — возможность обеспечить дистанционное взаимодействие. Речь идет не только о переписке с коллегами или конференц-связи, но и об обмене важными документами. Поэтому офисно-домашняя техника должна соединяться с сетью по возможности «по воздуху» и уметь работать с удаленными дисками. По статистике продаж основной рост приходится именно на модели с возможностью подключения по Wi-Fi — люди не хотят видеть дома лишние провода. Востребованной функцией печатающих устройств стала возможность сканирования в облако, печать из облака и отправка документа на удаленный принтер. Это нужно, когда часть сотрудников находится в офисе, а кто-то работает из дома.

И наконец, если мы говорим об офисах, рабочие места и процессы организуются таким образом, чтобы избежать излишних контактов. Офисное пространство дробится, вводятся ограничения на взаимодействие сотрудников, проводится дополнительная санитарная обработка как рабочих мест, так и техники. Рабочее место становится не только менее «личным», но и более изолированным, а контакты с коллегами сокращаются. В этих условиях растет спрос на устройства для малых и средних рабочих групп, заменившие огромные принтеры и копиры, у которых собирались сотрудники. В то время как небольшие устройства пользовались повышенным спросом во втором квартале текущего года, рыночные продажи принтеров и МФУ со скоростью печати выше 30 страниц в минуту, которые можно отнести к устройствам бизнес-сегмента, год к году в штуках упали примерно на 40 процентов (данные компании GfK). К счастью, отрицательная динамика не коснулась нашей компании, наши продажи в этом сегменте значительно увеличились. Но это скорее исключение из правил и результат диверсификации портфеля заказчиков и отгрузок ранее размещенных заказов.

— Какие решения в области печатающих устройств в связи с удаленной работой сейчас особенно актуальны?

— Еще до начала пандемии прогнозировался более активный переход на облачные технологии. Эти технологии теперь становятся одним из важнейших инструментов для бизнеса. Мы уже давно занимались этим вопросом, поэтому наши устройства способны работать через облачные приложения для безопасной облачной печати из любой точки мира, а также для сканирования с устройства в облако. Еще один важный вопрос — возможность интеграции с популярными облачным сервисами, такими как Google Drive, Dropbox, Evernote и так далее. И последующая возможность печатать через Google Cloud Print. Для крупных компаний становится все более актуальной совместимость принтеров и МФУ с облачными системами по управлению печатью и решениями по обеспечению безопасности и контроля печати, например SafeQ или Papercut. Производители печатной техники, которые озаботились этими вопросами заранее, конечно, имеют преимущества. Мы рады, что находимся в их числе.

— Какие трудности и особенности вы сейчас видите в сфере внедрения технологий удаленной работы? Что можно сказать о безопасности, в том числе в области печати?

— Если говорить именно о технологических сложностях организации удаленной работы, кроме необходимости обеспечить всем сотрудникам надежный интернет-канал на первый план выходит как раз безопасность. Еще до начала пандемии все большее значение для обеспечения информационной безопасности имели инструменты активной защиты, сканирующие системы в поисках угроз. Эти технологии позволяют организациям быть на шаг впереди злоумышленников и получать информацию об использовании устройств в режиме реального времени. С переходом на удаленную работу этот вопрос стал еще более актуальным, ведь обратная сторона использования облачных хранилищ — необходимость обеспечить безопасность данных, конфиденциальность информации и защитить документы от компрометации. У Brother есть ряд технологий, которые справляются с этой задачей, и, конечно, сегодня они особенно востребованы. Например, идентификация пользователя у печатного устройства по ПИН-коду с использованием технологии Secure Print. А с учетом эпидемиологической ситуации еще более актуальной становится печать с использованием карточки сотрудника. Тогда удаленно отправленные на печать документы точно не попадут в чужие руки, и в то же время нет необходимости касаться устройства — достаточно приложить к нему идентификационную карту. Кроме того, наши устройства поддерживают передачу зашифрованной с помощью популярных протоколов информации — это касается и содержания отсканированного или отправленного на печать документа, и сопутствующих данных, а также сканирование в формат PDF c дополнительной защитой файла сертификатом или ПИН-кодом.

— Каковы ближайшие планы компании Brother, в том числе, в области удаленной работы?

— Наша компания перешла на удаленный формат работы сразу после введения режима самоизоляции. Сегодня мы практически полностью вернулись на рабочие места, но работа идет посменно: сотрудники разделены на две рабочие группы, которые не пересекаются между собой. Пока сложно предсказать, как долго продлится такой формат работы, но мы уже отмечаем, что в удаленном режиме чаще, чем обычно, видим своих коллег из других городов и регионов — правда, не лично, а дистанционно. Если раньше все ждали регулярных офлайн-мероприятий, то сегодня, когда отработана схема онлайн-конференций, контакты происходят, возможно, более плотно, чем раньше. В начале сентября мы приняли участие в первом после начала самоизоляции крупном офлайн-мероприятии. Надеемся, что у нас и дальше будет возможность совмещать онлайн- и офлайн-встречи, используя преимущества как первых, так и вторых.

— Как ситуация с удаленной работой, на ваш взгляд, будет развиваться в целом? Какие компании будут пользоваться такой формой работы активно, а какие нет?

— Многое зависит от того, как будет складываться ситуация с пандемией в ближайшие месяцы — сохранится ли удаленный или частично удаленный график работы или все больше людей будет возвращаться к классическому офисному формату. Но о чем можно говорить с уверенностью, после того как люди попробовали новый формат работы, их видение рабочего места изменилось. Прогнозы о переходе все большего числа офисных сотрудников на удаленную работу или на гибкий график, в котором есть больше времени для увлечений и общения с семьей, неожиданно для всех перестали казаться далеким будущим.