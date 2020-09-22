Рошаль пояснил, может ли в России обостриться ситуация с COVID-19

Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» доктор Леонид Рошаль, считает, что ситуация с коронавирусом может обостриться и в России по сценарию, который сейчас можно наблюдать в Европе.

«Что сейчас происходит: значительное повышение не только инфицированных, заболевших, находящихся в реанимации, и во Франции вновь, в Англии, в Испании, снова кошмар в Израиле», - рассказал врач на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня». Он добавил, что не исключено, что в Россию также может прийти вторая волна коронавирусной инфекции нового типа.

«Сейчас нет, но все может быть, и мы должны быть готовы», - добавил Рошаль.

Напомним, некоторые страны Европы в настоящее время переживают подъем заболеваемости коронавирусом. Сообщается, что во Франции за сутки число больных увеличилось почти на 14 тыс. Непростая ситуация в Германии и Австрии, Великобритания не исключает, что может последовать возврат к ограничительным мерам.

Ранее сообщалось, что в России за последние сутки выявлено 6 215 новых случаев коронавирусной инфекции нового типа в 83 регионах, в Москве новых больных - 980 человек. В общей сложности в РФ за все время эпидемии зарегистрировано 1 115 810 случаев ковида, суточный прирост составил +0,6%. Число летальных исходов от коронавирусной инфекции за все время составляет 19 649 человек, из которых 160 скончались за последние сутки. Количество выздоровевших составляет 917 949 человек, выписаны из российских больниц за последние 24 часа 5 976 человек.