Вход/Регистрация Подписка

Россиянам рассказали, когда лучше просить о повышении зарплаты

Москва, 22.09.2020

Лучшее время для обращения к руководству с просьбой о прибавке к зарплате - это осень, рассказала генеральный директор рекрутинговой компании ProPersonnel Татьяна Долякова в эфире радио Sputnik. Он уточнила, что в конце года думать об увеличении жалования будет уже поздно, поскольку «большинство компаний уже примут бюджет на новый год».

«В конце календарного года, когда Вести разговоры о прибавке надо уже сейчас», - пояснила эксперт.

Она сообщила, что при подобном разговоре важно справиться с эмоциями и найти правильные аргументы. Эксперт предупредила, что аргументы типа «у меня родился ребенок», «ипотека» и «давно не поднимали» - не убедят руководство платить вам больше. А вот готовность работника взять на себя дополнительный объем работы, станет хорошим поводом рассмотреть его просьбу об увеличении оплаты труда.

Главной ошибкой сотрудников, которые хотят, чтобы им прибавили зарплату, это «шантаж работодателя».

«После рассказа о предложениях из других компаний даже если и добиваются повышения, то ненадолго. Такое поведение - шаг к выходу», - продолжила Долякова. Она уточнила, что у работодателя уже возникнет идея после такого разговора подыскивать вам замену, поскольку в его глазах вы уже не лояльный сотрудник.

Она предупредила, что разговор не следует начинать на эмоциях, рассказы о том, что вы «трудитесь как раб и один в своем отделе», не вызовут желания руководства увеличить оклад. И главное, правильно выбирайте время для разговора: пусть это будет удачный для вашей компании период, резюмировала эксперт.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров




«Криогенмаш» - по-прежнему стратегический актив Газпромбанка

Новый глава совета директоров предприятия — заместитель председателя правления Газпромбанка Тигран Хачатуров. Перед менеджментом стоит задача разработать новую стратегию «Криогенмаша», который рассматривается Газпромбанком как стратегический актив

Эксперты верят в ценные бумаги ММК

По мнению ряда финансовых аналитиков, акции ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» сохраняют потенциал роста и выгодны для приобретения на фоне постепенного восстановления спроса на сталь

Продается ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ В Красноярском крае

Действующее предприятие с многолетней историей Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкр промышленный узел, 8) выставлен на торги. Сейчас его возможно приобрести по минимальной стоимости

Мобильный отряд. Как мобильные решения повышают чек в ритейле

Несмотря на цифровую революцию последних лет до объявления в мире режима самоизоляции именно оффлайн-магазины оставались основным местом совершения покупок. С появлением же COVID-19 цифровизация магазинов стала для многих компаний единственно возможным способом остаться на плаву
Новости партнеров

Tоп

  1. Sukhoi SuperJet очистят от иностранного влияния
  2. Аналитики Reuters сделали новый прогноз по рублю и валютам EM
    Валюты развивающихся рынков упрочат свои позиции на фоне дальнейшего ослабления доллара и восстановления своих экономик после пандемии
  3. Что увез Александр Лукашенко из Сочи
    На встрече с белорусским президентом в Сочи президент РФ Владимир Путин напомнил об «устойчивой и глубокой» кооперации с Белоруссией по целому ряду направлений и подтвердил намерение продолжать экономическую интеграцию с ней
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама