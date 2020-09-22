Россиянам рассказали, когда лучше просить о повышении зарплаты

Лучшее время для обращения к руководству с просьбой о прибавке к зарплате - это осень, рассказала генеральный директор рекрутинговой компании ProPersonnel Татьяна Долякова в эфире радио Sputnik. Он уточнила, что в конце года думать об увеличении жалования будет уже поздно, поскольку «большинство компаний уже примут бюджет на новый год».

«В конце календарного года, когда Вести разговоры о прибавке надо уже сейчас», - пояснила эксперт.

Она сообщила, что при подобном разговоре важно справиться с эмоциями и найти правильные аргументы. Эксперт предупредила, что аргументы типа «у меня родился ребенок», «ипотека» и «давно не поднимали» - не убедят руководство платить вам больше. А вот готовность работника взять на себя дополнительный объем работы, станет хорошим поводом рассмотреть его просьбу об увеличении оплаты труда.

Главной ошибкой сотрудников, которые хотят, чтобы им прибавили зарплату, это «шантаж работодателя».

«После рассказа о предложениях из других компаний даже если и добиваются повышения, то ненадолго. Такое поведение - шаг к выходу», - продолжила Долякова. Она уточнила, что у работодателя уже возникнет идея после такого разговора подыскивать вам замену, поскольку в его глазах вы уже не лояльный сотрудник.

Она предупредила, что разговор не следует начинать на эмоциях, рассказы о том, что вы «трудитесь как раб и один в своем отделе», не вызовут желания руководства увеличить оклад. И главное, правильно выбирайте время для разговора: пусть это будет удачный для вашей компании период, резюмировала эксперт.